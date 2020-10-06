Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 октября: число умерших достигло 146

34 новых заболевших коронавирусной пневмонией выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

34 новых заболевших коронавирусной пневмонией выявлено в Смоленской области за последние сутки. Еще 11 выписались по выздоровлению, а два скончались от осложнений. Коровирусный штаб Москвы обновил данные по распространению Covid-19 в регионе.

Общее число заболевших в регионе достигло 6798, 5789 выздоровели, 146 скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 1307 человек, из них 880 - в режиме самоизоляции, 427- в стационаре.

Ранее стало известно о том, что с коронавирусной пневмонией был госпитализирован спикер регионального парламента Игорь Ляхов. Как сообщают региональные СМИ, глава областной Думы чувствует себя нормально, заболевание проходит в легкой форме.