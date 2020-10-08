Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 октября: в регионе ужесточили ограничения

47 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 9 выздоровели, двое погибли. Фото: из архива администрациии Смоленской области.

47 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 9 выздоровели, двое погибли. Оперативный штаб сообщил актуальные данные распространения инфекции.

Сутки ранее сообщалось, что в больницах региона находится 499 человек. Всего на контроле у медиков 1626 человек, из них 1127 - в режиме самоизоляции.

Ранее губернатор Алексей Островский внес изменения в мартовский Указ «О введении режима повышенной готовности». С 7 октября начали действовать новые запреты – ношение масок стало строго обязательным, жителям региона станут чаще измерять температуру, а полиция обязана следить за соблюдением введенных мер.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе сформирован 14-дневный запас лекарств (противовирусные, антибиотики, средства для посиндромной, симптоматической терапии и др.) для лечения «ковида». Власти заверяют, что он постоянно пополняется и проблем с каким-либо препаратом нет.