Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 октября: рост заболеваемости, вузам предложили вернуться на «дистанционнку»

55 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 16 выздоровели, двое погибли. Фото: pixabay.com.

55 человек с Covid-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 16 выздоровели, двое погибли. Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные по распространению инфекции.

Сутки ранее сообщалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 1784 человека, из них 1249 - в режиме самоизоляции, 535 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Алексей Островский внес изменения в мартовский Указ «О введении режима повышенной готовности». С 7 октября запрещено проводить развлекательные, культурные, массовые мероприятия (из расчета 1 человек на 4 кв.м.), запрещено курение кальянов в ресторанах, кафе, барах, ношение масок стало строго обязательным, жителям региона станут чаще измерять температуру, а полиция обязана следить за соблюдением введенных мер.

Между тем, вузам уже частично рекомендовали перейти на «дистанционку».