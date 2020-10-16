Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 октября: заболеваемость многократно превышает число выздоровевших

72 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

72 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 12 человек выздоровели, трое погибли. Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

В регионе продолжают действовать ранее введенные ограничения – магазины отказываются обслуживать покупателей без масок, общественный транспорт дважды в день проходит тщательную дезинфекцию, запрещены мероприятия с участием пожилых людей и детей из разных классов и др.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также ряд учебных заведений ввели дистанционный формат обучения.

По состоянию на 15 октября, в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2775 человек, из них 2032 - в режиме самоизоляции, 743 - в стационаре.