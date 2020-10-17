Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 октября: рост заболеваемости и новые ограничения

73 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

73 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 30 человек выздоровели, двое не справились с вирусом. Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

По состоянию на 16 октября, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2879 человек, из них 2108 - в режиме самоизоляции, 771- в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе введены новые ограничения, которые касаются части посещения мероприятий. Также продолжают действовать ранее введенные – в магазинах и транспорте - масочный режим, запрещены мероприятия с участием пожилых людей и детей из разных классов и др. Постепенно вузы вводят дистанционный формат обучения.