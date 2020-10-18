Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 октября: 180 погибших

71 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки. Фото: из архива администрации Смоленской области.

71 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, трое выздоровели, 7 погибли. Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

По состоянию на 17 октября, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2977 человек, из них 2183 - в режиме самоизоляции, 794 - в стационаре.

Больше всего заболевших приходится на Смоленск – почти 2800 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Региональный Роспотребнадзор предупреждает: инкубационный период, когда у человека может проявиться коронавирусная инфекция, составляет 14 дней. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.