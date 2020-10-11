Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 октября: вырос спрос на продукты и товары первой необходимости

Оперативный штаб по коронавирусу представил данные по распространению инфекции. Фото: pixabay.com.

64 человек с коронавирусом выявили в Смоленской области за последние сутки, 18 справились с болезнью, один погиб. Оперативный штаб по коронавирусу представил данные по распространению инфекции.

Сутки ранее сообщалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2060 человек, из них 1458 - в режиме самоизоляции, 602 - в стационаре.

Торговые центры и магазины перешли на особый режим работы – посетителям измеряют температуру и просят надевать маски. В ряде продуктовых магазинов вырос спрос на продукты и товары первой необходимости.