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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 октября: заболевших более 7 тысяч

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 12 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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65 человек с положительным ковид-тестами выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

65 человек с положительным ковид-тестами выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

65 человек с положительным ковид-тестами выявили в Смоленской области за последние сутки, четверо справились с болезнью. Оперативный штаб по коронавирусу представил новые данные по распространению инфекции.

Сутки ранее отмечалось, что в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2119 человек, из них 1508 - в режиме самоизоляции, 611 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее городские власти на основании Указа губернатора ужесточили ограничения по коронавирусу. Во всех организациях должен заработать входной фильтр, общественный транспорт и общедомовое имущество будет ежедневно тщательно дезинфицироваться.

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