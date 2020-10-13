Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 октября: заболеваемость стремительно растет

61 человек с положительным ковид-тестами выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

61 человек с коронавирусной инфекцией выявлен в Смоленской области за последние сутки, выздоровевших в трое меньше – 16, трое погибли.

Всего под наблюдением врачей находятся 2126 человек, из них 1508 - в режиме самоизоляции, 618 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на неукоснительное соблюдение санитарных требований – чаще обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. При этом эпидемиологи отмечают, что через два-три часа постоянного использования средство защиты надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.