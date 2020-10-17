«Забота» в каждый дом

Активисты проекта навестили семьи из Краснинского района. Фото: smolensk.er.ru.

Партийцы «Единой России», поисковики, волонтеры Центра помощи и молодогвардейцы с подарками побывали в гостях у трех семей, где мамы и бабушки одни воспитывают школьников. А также пообщались с директором деревенской школы, которой ранее была оказана необходимая помощь.

Первым пунктом обширной программы стала сельская школа в деревне Викторово. Сегодня там учится всего 16 детей. Однако, как подчеркивает директор Светлана Колабская, это не мешает школьникам активно участвовать в конкурсах и соревнованиях. Школа была участником конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны», который организовала «Единая Россия». Местный музей «Живые родники» был высоко оценен. В конце марта 2019 года его лично посетил Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Он побывал не только в музее, но и в деревенской школе. Тогда руководство жаловалось на отсутствие отапливаемого туалета в здании. Игорь Ляхов пообещал оказать содействие в устранении проблемы, а также откликнулся на просьбу учителей приобрести теннисный стол. Совместно с депутатом Смоленской областной Думы Александром Калугиным проблему с санузлом удалось быстро решить. «Мы очень благодарны Игорю Васильевичу, что он обратил внимание на нашу большую просьбу и помог», - поделилась директор.

Член Совета Федерации от Смоленской области, координатор проекта «Единой России» «Забота» Нина Куликовских отметила, что сенаторы также ведут контроль за тем, чтобы в регионе не осталось холодных школьных туалетов.

Гостям провели небольшую экскурсию по школе, заглянули и в, ставший знаменитым, музей. «В небольшой деревне Викторово силами директора школы, нашего поисковика (прим.ред. Светлана Колабская состоит в отряде «Русич») знают обо всех патриотических проектах, конкурсах и участвуют в них. Здесь берегут историю и прививают такое трепетное отношение детям», - подчеркнула Нина Куликовских.

После визита в школу активисты «Заботы» направились в гости к семьям. Напомним, эта акция «Единой России» реализуется в рамках проекта «Крепкая семья». В нем активно принимают участие и поисковики региона. Проводя Вахты Памяти в отдаленных уголках Смоленщины, они часто помогают многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, которым нужна поддержка и забота.

Активисты проекта навестили семьи из Краснинского района. Фото: smolensk.er.ru.

Светлана Козырева воспитывает двоих детей одна. Младшей дочке исполнилось 4 месяца. Женщина с радостью встретила гостей. «Спасибо за такое внимание, очень неожиданно и приятно», - поблагодарила Светлана.

Традиционно активисты привозят семьям продукты, одежду для детей, школьные принадлежности и игрушки.

Десятилетнего Антона Крупенькина из маленькой деревни Алушково воспитывает бабушка и отец. Парень старается учиться хорошо – это отмечает и директор местной школы. В семье Елены Терещенковой подрастают два сына-подростка – Кирилл и Сергей. Женщина воспитывает ребят одна.

Активисты проекта навестили семьи из Краснинского района. Фото: smolensk.er.ru.

По словам руководителя регионального исполкома «Единой России», депутата областной Думы Артема Малащенкова, важно, что «Забота» приходит в те семьи, которые живут в отдаленных уголках Смоленской области.

«Этот социальный проект мы реализуем уже не первый год. В первую очередь, стараемся помочь людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но при этом продолжают выполнять свою главную функцию – быть любящими родителями. К проекту подключается все больше организаций и неравнодушных смолян – поисковики, молодогвардейцы, волонтеры Центра помощи гражданам», - подытожил Артем Малащенков.