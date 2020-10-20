Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 октября: рост заболеваемости, проверка масочного режима, дистанционка

В регионе стали проверять, как население носит маски. Фото: pixabay.com.

Общее число заболевших выросло до 7 696. Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3411 человек, из них 2525 в режиме самоизоляции, 886 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 25 028 человек медицинское наблюдение снято.

Ранее стало известно, что из-за роста числа заболевших в учреждениях здравоохранения региона увеличат коечный фонд. Сегодня в 9 медицинских организациях развернута 941 койка. Что превышает минздавовский план, но, как показала практика, их недостаточно. В регионе растет число заболевших сезонными заболеваниями, пневмониями и другими опасными заболеваниями.

В то же время Успенский собор открыли для богослужений. Разрешено посещать храм туристам и паломникам.

Ранее «КП» сообщал, что из-за коронавируса умер бывший архитектор города.