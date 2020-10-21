Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 октября: рост числа погибших, карантин в школах, проверка масочного режима

82 человека с коронавирусом вновь выявили в Смоленской области за последние сутки. 14 человек выздоровели, пятеро погибли. Фото: pixabay.com.

82 человека с коронавирусом вновь выявили в Смоленской области за последние сутки. 14 человек выздоровели, пятеро погибли. Обновленную информацию по заболеваемости представил столичный Оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло 7778 человек, погибли 199.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Власти не спешат вводить новые ограничения для сокращения числа заболевших. Вместе с тем, в городе начались проверки масочного режима, а в школах в связи с ростом числа заболевших приостанавливаются занятия. Ранее стало известно, что две школы уже закрыты, и ряд классов других учреждений перешли на дистанционное обучение. Некоторые – не в первый раз.

Между тем, власти обещают, что тотального закрытия школ не будет. К слову, эта неделя у смоленских школьников последняя – впереди неделя каникул.