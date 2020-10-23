В горсовете началась работа постоянных комиссий. Фото: Смоленский городской Совет.

Напомним, в минувшую пятницу был сформирован состав постоянных комиссий. Комиссии подробно прорабатывают профильные вопросы перед тем, как они будут рассмотрены коллегиально на сессии.

Так, на планово-бюджетной комиссии народные избранники заслушали доклад начальника финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска Елены Ландарской об исполнении бюджета города Смоленска за первое полугодие 2020 года.

- Утвержденные годовые бюджетные назначения по доходам бюджета города Смоленска на 1 июля 2020 года составили 6 млрд 970 миллионов рублей, в том числе объем собственных доходов – 3,1 млрд рублей, безвозмездных поступлений – 3,8 млрд рублей, - отметила Елена Ландарская.

Основной проблемой, которая привлекла внимание депутатов, стало «проседание» доходов. По налоговым и неналоговым доходам поступления на 1 июля 2020 года составили 1 331 768,741 тыс. руб., что на 107 505,366 тыс. руб. или 7,5% меньше уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов аналогичного периода 2019 года.

Налоговых доходов за отчетный период поступило 1 200 551,956 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2019 года – 1 262 987,633 тыс. руб.). Плановые назначения по этому виду дохода на I полугодие 2020 года (1 318 229,180 тыс. руб.) исполнены на 91,1%, недовыполнение составило 117 677,224 тыс. руб.

По неналоговым доходам за I полугодие 2020 года поступило 131 216,785 тыс. руб., что меньше поступлений аналогичного периода 2019 года на 45 069,689 тыс. руб. или 25,6%, но при этом плановые назначения практически исполнены (99,7%).

Народные избранники приняли информацию к сведению и будут внимательно отслеживать ситуацию. Уже сейчас депутаты понимают, что к концу года ситуация едва ли изменится: на бюджет города ложится дополнительная нагрузка в связи с непростой экономической обстановкой, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. И поэтому, скорее всего, до конца года потребуется внесение изменений в решение о главном финансовом документе Смоленска.

Комиссия по законности, регламенту и этике будет рекомендовать Совету разрешить Администрации города осуществить продажу на аукционе в электронной форме здания общей площадью 267,8 кв. м по улице Брестской, 5а, с земельным участком площадью 2452 кв. м по начальной цене 3 902 756 рублей. Кроме этого, депутатскому корпусу на сессии предстоит рассмотреть вопрос об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2021-2023 годы. Проект решения был представлен на заседании комиссии – на каждый год действия плана пока предлагается для продажи только по одному принадлежащему городу объекту.

Комиссия по законности, регламенту и этике также рассмотрела проект решения, предусматривающий поддержку подрастающего поколения, и будет рекомендовать Смоленскому городскому Совету передать нежилое помещение в доме 20 по улице Октябрьской Революции в безвозмездное пользование на пять лет смоленскому областному государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества». Учреждение расположено в этих стенах уже более 55 лет, с июня 1964 года. Ежегодно в Центре занимаются около 800 юных смолян. В 2013 году Центр внесен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России», в 2014 году стал Лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».

Комиссия по социальной сфере обсудила ходатайства и характеристики кандидатур, предоставленные учреждениями и предприятиями города для награждения смолян Почетными грамотами города. Народные избранники поддержали проекты решений о награждении работников за особые успехи, профессионализм и значительный вклад в развитие автомобильного транспорта, энергетики и образования города Смоленска.