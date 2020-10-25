Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 октября: в столице региона более 3000 заболевших

У 96 жителей Смоленской области выявили коронавирус за последние сутки. Фото: pixabay.com.

У 96 жителей Смоленской области выявили коронавирус за последние сутки. 12 человек выздоровели. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Обновленную информацию по заболеваемости представил столичный Оперативный штаб.

Сутки ранее региональный Штаб сообщал, что в Смоленской области под наблюдением врачей находятся 4271 человек, из них 3298 - в режиме самоизоляции, 973 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В лидерах по числу заболевших Смоленск, Рославль и Вязьма.