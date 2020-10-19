Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 октября: очередь из скорых, рост числа госпитализированных

Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19. Фото: администрация г. Смоленска.

67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки, 9 человек выздоровели, шестеро погибли. Столичный оперативный штаб представил новые данные по распространению Covid-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 18 октября, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3071 человек, из них 2258 - в режиме самоизоляции, 813 - в стационаре.

Ранее городская администрация сообщила, что управляющие компании Смоленска продолжают обработку дезинфицирующими средствами мест общего пользования многоквартирных домов и детских площадок, расположенных на дворовых территориях. При дезинфекции подъездов специалисты обеззараживают и протирают дезраствором перила и поручни, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики, кнопки и двери лифта, подоконники. Обязательной влажной обработке подлежат и лестничные площадки.