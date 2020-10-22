Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 октября: армия выздоровевших, резерв для госпиталя

88 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: из архива администрации Смоленской области.

88 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. 65 человек выздоровели, девять погибли. Обновленную информацию по заболеваемости представил столичный Оперативный штаб.

Общее число заболевших достигло 7866, 6092 человек выздоровели, 208 погибли.

В Смоленской области под медицинским наблюдением находятся более 3562 человек, из них более 2665 - в режиме самоизоляции, около 900 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее власти сообщили о подготовке дополнительных коек для тяжелых больных в учреждениях региона. Кроме того, из врачей начали формировать резерв для помощи инфекционному госпиталю. Ряд медиков уже приступили к работе.

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