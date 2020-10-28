Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 октября: доплаты медикам, второй этап прививочной компании против гриппа, всеобщий масочный режим

Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Фото: pixabay.com.

108 человек получили положительные тесты на Covid-19. 47 пациентов выписаны с больничного. Четверо погибли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Общее число заболевших в регионе составило уже 8467 тысяч человек.

Сутки ранее отмечалось, что в регионе под медицинским наблюдением находятся 4580 человек, из них 3579 - в режиме самоизоляции, 1001 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С сегодняшнего дня в регионе действует повсеместный масочный режим и запрещена работа заведений общепита в ночное время.

Ранее в Смоленской области стартовал второй этап прививочной компании против гриппа. Вакцину получили все учреждения здравоохранения региона. Как и в прежние году, в регионе организована работа бригад, благодаря которым получить прививку можно не только в поликлинике по месту жительства, но и на рабочем месте.

Читай также:

В Смоленской области 75 млн рублей получат борющиеся с Covid-19 медики. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ (подробнее).