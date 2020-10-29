Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 октября: заболевших больше сотни

Оперативный штаб рассказал о новых заболевших коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

111 человек получили подтверждение, что их недомогания связаны с коронавирусной инфекцией, 33 – выздоровели, пятеро погибли. Столичный Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 обновил статистику по заболевшим.

Общее число заболевших в регионе выросло до 8587 тысяч человек.

Сутки ранее отмечалось, что в регионе под медицинским наблюдением находятся 4707 человек, из них 3729 – в режиме самоизоляции, 978 – в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее Смоленский ФОМС рассказал кому и как сделать бесплатно тест на коронавирус.

По информации сотрудников Фонда, на тестирование могут претендовать люди с симптомами ОРВИ, контактировавшие с заболевшим коронавирусом. Также бесплатное тестирование положено по направлению лечащего врача перед плановой госпитализацией. В остальных случаях смоляне могут получить услугу за деньги.