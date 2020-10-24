Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 октября: рост заболеваемости, дезинфекция улиц, каникулы

98 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. Фото: из архива администрации Смоленской области.

98 заболевших выявили в Смоленской области за последние сутки. 46 человек выздоровели, двое погибли. Обновленную информацию по заболеваемости представил столичный Оперативный штаб.

Сутки ранее региональный Оперативный штаб сообщал, что в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4186 человек, из них 3223 - в режиме самоизоляции, 963 - в стационаре.

В столице региона продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Помимо уборки подъездов в городе началась дезинфекция улиц.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В городской администрации сообщили, что машины обрабатывают дороги во всех районах города ежедневно. Также коммунальщики дезинфицируют остановочные пункты и скамейки.

Ранее в регионе ввели новые ограничения из-за большой заболеваемости Covid-19. Также в торговых центрах прошли рейды по соблюдение требований Роспотребнадзора.