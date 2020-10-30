Проект «Защитникам Отечества посвящается…» продолжит работу по установке памятников на Смоленщине. Фото: smolensk.er.ru.

Исторический проект существует уже три года. Он создан по инициативе члена Высшего Совета «Единой России», председателя Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича и при поддержке Смоленского регионального отделения партии. Только за 2020 год в регионе удалось установить порядка семи памятников и бюстов героям 1812 года, Великой Отечественной войны.

Уникальность проекта в том, что памятники устанавливаются в действительно знаковых местах. «Дорожную карту», отталкиваясь от местности и исторических событий, разрабатывают смоленские краеведы, члены оргкомитета проекта «Защитникам Отечества посвящается…».

В 2020 году в День России в Смоленске появился бюст Михаила Кутузова. Его установили на улице, которая носит имя великого полководца.

Памятник Воину-освободителю установили в Шумячском районе, на Поле Памяти в деревне Понятовка. Здесь погребены шесть неизвестных солдат, чьи останки обнаружили бойцы поисковых отрядов.

Монумент Воину-освободителю появился и в деревне Дубровка Демидовского района. В 50-е годы прошлого века на этом месте был сооружен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который со временем утратил должный вид.

Проект «Защитникам Отечества посвящается…» продолжит работу по установке памятников на Смоленщине. Фото: smolensk.er.ru.

В этом году впервые были установлены памятники женщинам-героям Великой Отечественной войны. В деревне Туманово Вяземского района открыли бюст летчицы Екатерины Будановой. Монумент легендарной женщине механику-водителю танка Марии Октябрьской установлен в Смоленске в Сквере памяти Героев.

Проект «Защитникам Отечества посвящается…» продолжит работу по установке памятников на Смоленщине. Фото: smolensk.er.ru.

По словам координатора проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…» Франца Клинцевича, важный исторический проект продолжит свою работу.

«Мы ведем эту деятельность, потому что это наша обязанность – увековечить память о героях, сохранить историческую справедливость», - подчеркнул Франц Адамович. Он также отметил, что для Смоленщины этот проект особенно актуален, ведь именно на смоленской земле шли кровопролитные бои за Родину.

«В планах установка еще нескольких памятников Воину-освободителю, бюста Кутузову в Вяземском районе, где главнокомандующий русской армии принял войска. Прорабатываем вопрос создания монумента, посвященного героям Афганской войны в Сафоновском районе, в Вязьме. Также в наших планах увековечить память погибшего в Сирии выпускника военной академии Александра Прохоренко в Сквере Памяти воинов-интернационалистов (прим.ред. Ранее в рамках проекта, по просьбе десантников, там был установлен памятник Василию Маргелову). Планируем установить бюст Героя Советского Союза Григория Бояринова, который погиб в Афганистане. Это очень важно для нас. В последующем наши дети и внуки будут продолжать это славное дело», - уверен Франц Клинцевич. Он также поблагодарил Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», регионального координатора партийного проекта «Историческая память» Игоря Ляхова за помощь и поддержку.

Благодаря партийному проекту за три года в регионе появилось больше 20 памятников и бюстов людям, чей подвиг бессмертен.