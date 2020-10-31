Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 октября: пенсионеров отправили по домам

По рекомендации Роспотребнадзора в регионе введены новые ограничения. Фото: pixabay.com.

Еще 112 человек заразились коронавирусом в Смоленской области за последние сутки, 21 выписан с больничного, трое погибли.

Сутки ранее, Оперативный штаб передавал, что в регионе под медицинским наблюдением находятся 4986 человек, из них 3987 - в режиме самоизоляции, 999 - в стационаре.

Накануне губернатор Алексей Островский внес очередные изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Особое внимание уделено пенсионерам – работодателей просят перевести их на «удаленку», назначить пособия, а самим пожилым людям рекомендуют реже появляться в общественных местах.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также в ресторанах и барах запрещены кальяны, под запретом и развлекательные программы.