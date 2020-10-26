С «Заботой» о смолянах

Как маленькая помощь неравнодушных людей стала большим социальным направлением. Фото: smolensk.er.ru.

Активисты проекта «Единой России» «Забота» уже на протяжении нескольких лет помогают смолянам не терять веру в доброту и человечность. Они приезжают в гости к семьям, которым необходима поддержка. Подводим промежуточные итоги добрых дел 2020 года.

Еще несколько лет назад у акции «Забота» не было ни названия, ни ресурсов. Сами того не подозревая, старт большому проекту дали поисковые отряды, которые ежегодно проводят Вахты Памяти на территории Смоленской области. Зачастую поисковики разбивают палаточный лагерь вдали от районных центров – в отдаленных деревнях и поселках.

«Во время Вахт Памяти поисковики могут вести работы от одной до нескольких недель. За это время происходят и знакомства с местными жителями, для которых приезд поисковиков – большое событие», - отмечает Член Совета Федерации от региона, координатор партийного проекта «Забота» Нина Куликовских.

Именно с таких знакомств и началась «Забота». Одинокой пенсионерке помогли заготовить дрова на зиму, отвезли продукты, многодетной семье собрали новые детские вещи. Шло время, таких встреч с местными жителями насчитывалось все больше, а добровольная помощь становилась доброй традицией. К акции подключалось все больше неравнодушных людей, включая депутатов областной Думы от «Единой России».

В 2019 году акция переросла в отдельное направление партийного проекта «Крепкая семья», которому дали подходящее название «Забота». Поисковики, партийцы, молодогвардейцы, добровольцы Волонтерского центра приезжают в гости к одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям региона, чтобы привезти подарки, помочь по хозяйству, решить бытовые проблемы.

В начале года, январе, активисты вместе с секретарем местного отделения партии Анной Андреенковой навестили семьи Починковского района. В деревне Пересна встретились с одинокой мамой Анастасией Гутаревой, которая только родила первенца Максима. В Лосне познакомились с семьей Зоркиных, где мать воспитывает двоих детей.

Накануне 8 марта активисты побывали в гостях у Галины Платоновны из Смоленского района. Она всю жизнь отдала школе, проработала с детьми более 40 лет. Пенсионерка живет одна в своем доме. Волонтеры помогли смолянке по хозяйству – навели порядок во дворе, а дома починили электропроводку и поклеили новые обои.

«Мы идем туда, где нас ждут и тогда, когда это необходимо, - делится в своих социальных сетях Нина Куликовских . - Наша забота очень разная - уборка или ремонт в доме, во дворе, организация юбилея, прополка грядок, сбор книг для сельских библиотек, подарки многодетным семьям в виде самых необходимых предметов, продуктов, одежды, игрушек».

Как маленькая помощь неравнодушных людей стала большим социальным направлением. Фото: smolensk.er.ru.

Благодаря «Заботе» удалось не только навестить семьи Холм-Жирковского района, но и пополнить книжный фонд библиотеки Игоревского сельского поселения. Сюда активисты приезжают во второй раз. Среди привезенных книг большое количество детской литературы, которой тут очень не хватало.

В августе вместе с депутатом Смоленской областной Думы Андреем Моргуновым побывали у трех многодетных семей, в том числе у Лаврентьевых из Велижа. «Это нужное дело, особенно для таких многодетных мам одиноких. Город у нас маленький. Возможности работать и зарабатывать маловато, тем более с маленькими детками на руках. Помощь, конечно, нужна, без нее никак», - рассказала тогда мама Елена Владимировна.

В Рудне и Шумячах активисты помогли подготовиться ребятам из многодетных семей к школе, привезли канцтовары и рюкзаки.

В Краснинском районе добровольцы Волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцы с подарками побывали в гостях у трех семей, где мамы и бабушки одни воспитывают школьников. Традиционно активисты привезли семьям продукты, одежду для детей, школьные принадлежности и игрушки.

Как маленькая помощь неравнодушных людей стала большим социальным направлением. Фото: smolensk.er.ru.

«Наблюдая, какую радость это приносит людям, самим становится радостнее. Здесь нет никаких бюджетных денег, есть только добрая воля людей, которые готовы поделиться тем, что у них есть, и даже специально купить необходимое», - подчеркивает координатор «Заботы» Нина Куликовских.

Как маленькая помощь неравнодушных людей стала большим социальным направлением. Фото: smolensk.er.ru.

Большой социальный проект только набирает обороты, заручаясь поддержкой все большего числа организаций и неравнодушных людей. Впереди еще много добрых и полезных дел, которые приносят улыбки и семьям, и самим активистам.