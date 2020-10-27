Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 октября: новый ковидный госпиталь, всеобщий масочный режим, рост заболевших

103 человек получили положительные тесты на «ковид» за последние сутки. Фото: pixabay.com.

103 человек получили положительные тесты на «ковид» за последние сутки, 19 выздоровели, три человека погибли. Столичный Оперативный штаб обновил информацию по распространению инфекции.

Накануне было принято решение создать в столице региона еще один коронавирусный госпиталь. Согласно официальным данным, на базе 10 учреждений в области создано 1055 мест для больных коронавирусом, но распространение инфекции продолжается и ситуация такова, что имеющихся мест недостаточно. В ближайшее время Клинический родильный дом на улице Кирова примет первых пациентов с тяжелыми формами болезни. В тоже время будущим мамам медицинскую помощь будут оказывать в Перинальтальном центре на Покровке. Учреждение готово к допнагрузке, сообщает департамент по здравоохранению.

Кроме того, с 28 октября в России введен масочный режим. Соответствующе постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова.

Также запрещена работа ночных ресторанов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ко всему прочему в регионе запрещены занятия сторонних организаций, которые проходят на базе образовательных учреждений.