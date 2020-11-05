Старт для фермеров

В поле зрения региональной власти — начинающие производители. Фото: pixabay.com.

Традиционно, на протяжении многих лет, в регионе реализовывалось несколько видов поддержки. Прежде всего, это поддержка начинающих фермеров, семейных ферм, сельскохозяйственных кооперативов, и с 2019 года введена новая форма помощи — старт-апы.

Агростартап представляет собой грант тем фермерам, которые с нуля решили развивать своё производство. Критерий — проект должен быть запущен в этом году, на реализацию средств дают полтора года. В 2020 году такую государственную поддержку получили три проекта. Конкурс составил восемь человек на место!

За развитие территорий

Сегодня в области сельского хозяйства зарегистрировано 1196 сельскохозяйственных организаций и 1155 крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) и ИП, в том числе К(Ф)Х и ИП, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство — 690, осуществляющих деятельность — 333. В регионе имеется более 1,7 млн га сельских угодий.

Приоритетная задача государства — не допустить снижения производства продукции малыми формами хозяйствования. Большому бизнесу интересны отдельные населённые пункты региона и его жители, и он, как правило, перебрасывает мощности с одного участка на другой. Холдинги заинтересованы в получении выгоды за невысокую по своей стоимости продукцию. А развитие малого хозяйства направлено в первую очередь на занятость фермера и людей, проживающих в конкретном населённом пункте. Именно поэтому развитие малых хозяйств — главная задача, которую ставит перед регионами федеральная власть. Фермерство может не только производить качественную продукцию, но и обеспечить развитие территорий.

От совета до поддержки

В Смоленской области с 2019 года начать своё дело и получить финансовую помощь от 3 до 5 млн рублей от государства могут все начинающие фермеры — претендовать на грант могут не только работающие хозяйства, но и те, у кого есть личное подсобное хозяйство. В случае победы им предстоит лишь в течение двух недель зарегистрировать К(Ф)Х. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сложности в оформлении бумаг минимизированы — помощь в оформлении и составлении бизнес-плана окажут специалисты в недавно созданном в рамках нацпроекта АНО «Центр сельскохозяйственного консультирования» по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.15, телефоны: 24-80-38, 8(910)785-04-67.

— У жителей региона появилась уникальная возможность получить от государства на безвозмездной основе от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 6 млн рублей при условии направления средств не менее 25% и не более 50% от общего объёма в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, — отмечают в департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию. — Начинающий фермер должен определиться, сколько ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы предоставит государство и не менее 10% необходимо вложить самому. Претенденту на грант нужно будет представить проект создания и развития своего хозяйства.

Средства гранта «Агростартап» можно направить на:

— приобретение земельных участков из земель сельхозназначения;

— приобретение сельхозживотных (за исключением свиней), птицы;

— рыбопосадочного материала;

— посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;

— разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

— приобретение сельхозтехники, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли.

Первый конкурс уже состоялся. Сами участники отметили его востребованность — о себе заявили более 30 участников. На получение одного гранта претендовали восемь человек! Но в финале оказались три фермера — Александр Хоменков, Корнел Чекан и Михаил Рощин. Каждый получил почти по три миллиона рублей. По ранее составленным заявкам средства предпринимателям в большей степени понадобились на приобретение техники.

Опыт поможет

Александр Хоменков — фермер со стажем. В настоящее время в его родном Новодугинском районе он использует 74 га земли. Поля засеяны райграсом, который принято использовать как кормовое растение, изготавливая из него сено, силос и сенаж. Также трава используется для создания газонов.

— Агростартапы раньше не давали фермерам, которые занимались выращиванием многолетних трав, средства были доступны тем, кто трудится в области животноводства. А в этом году критерии изменились, и я принял решение поучаствовать в конкурсе, — говорит фермер. — Опыт по выращиванию культуры у меня есть — в первый год высадил 50 га, намолотил 50 тонн.Решил пойти дольше. Большое спасибо Центру консультирования — пригласили, объяснили, приехали в район, чтобы удостовериться в масштабах производства. А дальше мне помогли сделать бизнес-план, который в результате и одержал победу, — говорит Александр Афанасьевич, отмечая богатый опыт работы в области сельского хозяйства.

Через некоторое время — в августе 2020 года — Хоменков оформил ИП.

— На выигранные средства решил купить технику, без неё мне никак, — говорит предприниматель. — Две машины уже в работе, третью оформляю. Ничего сложного. Нужно ставить цель и идти вперёд!

Молоко. Конфета. Пряник

Смоленские производители примут участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В нашей стране он проводится впервые. Свою продукцию представят молочный кооператив «Васьково», «Смоленские конфекты», «Вяземский пряник» и «Демидовские огурцы», сообщает пресс-служба областной администрации.

Цель конкурса — знакомство потребителей с многообразием продуктов питания российского производства, а также развитие потенциала региональных продуктовых брендов. Кроме того, данный гастрономический турнир призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.

Жюри оценит победителей по следующим номинациям: «На всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», «Попробуй — полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Нас выбирают», «Загляните на огонёк», «Вкус без границ». К участию приглашаются региональные отраслевые союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 9 ноября. После этого начнётся народное голосование, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря. Финалисты конкурса будут объявлены в конце декабря. Более подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте организаторов — russiantastes.ru или по телефону 8 (4812) 29-10-88.

Справка

Из года в год увеличивают объём средств, направляемых на развитие сельскохозяйственных предприятий области. В нынешнем году аграрии региона уже получили более полумиллиарда рублей грантовой поддержки — на 162,7 млн рублей больше, чем год назад!

Средства выделяются на проведение культуртехнических мероприятий, увеличение посевных площадей, приобретение элитных семян, поддержку племенного животноводства и иные значимые направления в сфере сельского хозяйства. Одними из самых востребованных мер среди сельхозтоваропроизводителей Смоленщины остаются субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Всего в этом году по поручению главы региона Алексея Островского смоленским аграриям будет предоставлено более 854 млн рублей средств господдержки, причем 369 из них — из бюджета области.