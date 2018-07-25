2018-07-26T15:00:25+03:00
Общество

В Смоленске волонтеры подарили бездомным обувь

Добровольцы службы «Милосердие» приобрели ее в рамках Проекта «Теплая помощь» на средства полученного президентского гранта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Бездомные с удовольствием снимали с себя и сдавали рваные ботинки, переодеваясь в пусть недорогие, но комфортные кеды.Бездомные с удовольствием снимали с себя и сдавали рваные ботинки, переодеваясь в пусть недорогие, но комфортные кеды.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске волонтеры подарили людям, волею судьбы оставшихся на улице, сезонную обувь. Бездомные с удовольствием снимали с себя и сдавали рваные ботинки, переодеваясь в пусть недорогие, но комфортные кеды.

«Мы уже более шести лет кормим людей, оставшихся на улице, и оказываем им всю зависящую от нас помощь, – говорит один разработчиков проекта «Теплая помощь», бухгалтер местной религиозной организации Православное Сестричество во имя Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Светлана Данилова. – А на этой неделе в рамках реализации Проекта – победителя конкурса президентских грантов 2017 года – одновременно с раздачей горячего питания нуждающиеся получили сезонную обувь. Всего же за все время реализации проекта запланировано три раздачи сезонной обуви: две – теплой для зимы и одна летней. Следующая акция состоится в ноябре 2018 года.

Напомним, «Комсомолка» ранее писала о победе волонтеров в конкурсе: в конце 2017 года добровольцы выиграли почти 498 тысяч рублей. Полученные средства намерены потратить на покупку и установку теплых вагонов-бытовок, где бездомные могут не только сытно покушать, но и получить всю необходимую консультационную, например, по восстановлению документов или трудоустройству, и доврачебную помощь.

Узнав об очередной победе смолян, городские власти выделили участок под мини-столовую – небольшой кусочек земли напротив набережной Днепра по стороне сельскохозяйственного рынка.

«Мы намерены постоянно совершенствовать направление по поддержке наших подопечных, – делится планами Светлана Данилова. – Денег на них никто не выделяет, поэтому приходится рассчитывать на пожертвования. Люди, потерявшие крышу над головой, тоже люди и они нуждаются в нашей поддержке. В перспективе мечтаем организовать в Смоленске социальную столовую, лишь бы удача не отвернулась от нас».

ФОТОРЕПОРТАЖ

А это время

Православной службе «Милосердие» ежедневно нужны добровольцы, которые могли выкроить два часа своего личного времени, чтобы приготовить и развести на личном транспорте обед для бездомных на Колхозную площадь. Все желающие могут обращаться непосредственно в службу – на ул. Урицкого, 15(тел. 8(4812) 67-97-77) или написать в группу ВКонтакте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито
На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу
Новости 24
Здание СГУ выставили на продажу за 360 млн рублей
Семья Шумиловых из Смоленской области победила в одной номинаций конкурса «Семья года-2018»
На трассе Смоленск-Красный иномарка насмерть сбила велосипедиста
В Смоленской области 6 августа закроют переезд «440-й км» перегона Ракитная-Гусино
В Смоленске вода с территории пивзавода стекает к жилой многоэтажке
Смоленские таможенники не пропустили большегрузы с мясом, смородиной и сыром
В Смоленске пройдет марш-парад в память о героях 1812 года
Мусорный полигон в Гагаринском районе тушат 59 человек
Директор смоленской фирмы лишила бюджет 9 млн рублей
«Школьный базар» откроется в Смоленске 9 августа
В Смоленске ограничили движение на улице Генерала Паскевича
В Смоленске из кофейного аппарата похитили монетоприемник с 32 000 рублей
В центре Смоленска на сутки отключили два фонтана
В Смоленске 2 августа на пяти улицах отключат горячую воду
На Смоленской таможне работает телефон доверия
Смолянин попросил знакомого оформить на себя кредит и «кинул» его
В Смоленске 2 августа на двух улицах отключат холодную воду
В МФЦ Смоленска и Вязьмы будут выдавать загранпаспорта нового поколения
Полигон ТБО в Гагаринском районе снова проверит прокуратура
В Ершичах водитель без прав насмерть сбил пешехода
В Смоленске задержали серийного похитителя электроники
Пожар на мусорном полигоне в Гагаринском районе локализовали