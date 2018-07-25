В Смоленске волонтеры подарили бездомным обувь

25 Июль 17:00 2018-07-26T15:00:25+03:00

Бездомные с удовольствием снимали с себя и сдавали рваные ботинки, переодеваясь в пусть недорогие, но комфортные кеды. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске волонтеры подарили людям, волею судьбы оставшихся на улице, сезонную обувь. Бездомные с удовольствием снимали с себя и сдавали рваные ботинки, переодеваясь в пусть недорогие, но комфортные кеды.

«Мы уже более шести лет кормим людей, оставшихся на улице, и оказываем им всю зависящую от нас помощь, – говорит один разработчиков проекта «Теплая помощь», бухгалтер местной религиозной организации Православное Сестричество во имя Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Смоленска Смоленской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Светлана Данилова. – А на этой неделе в рамках реализации Проекта – победителя конкурса президентских грантов 2017 года – одновременно с раздачей горячего питания нуждающиеся получили сезонную обувь. Всего же за все время реализации проекта запланировано три раздачи сезонной обуви: две – теплой для зимы и одна летней. Следующая акция состоится в ноябре 2018 года.

Напомним, «Комсомолка» ранее писала о победе волонтеров в конкурсе: в конце 2017 года добровольцы выиграли почти 498 тысяч рублей. Полученные средства намерены потратить на покупку и установку теплых вагонов-бытовок, где бездомные могут не только сытно покушать, но и получить всю необходимую консультационную, например, по восстановлению документов или трудоустройству, и доврачебную помощь.

Узнав об очередной победе смолян, городские власти выделили участок под мини-столовую – небольшой кусочек земли напротив набережной Днепра по стороне сельскохозяйственного рынка.

«Мы намерены постоянно совершенствовать направление по поддержке наших подопечных, – делится планами Светлана Данилова. – Денег на них никто не выделяет, поэтому приходится рассчитывать на пожертвования. Люди, потерявшие крышу над головой, тоже люди и они нуждаются в нашей поддержке. В перспективе мечтаем организовать в Смоленске социальную столовую, лишь бы удача не отвернулась от нас».

ФОТОРЕПОРТАЖ

А это время

Православной службе «Милосердие» ежедневно нужны добровольцы, которые могли выкроить два часа своего личного времени, чтобы приготовить и развести на личном транспорте обед для бездомных на Колхозную площадь. Все желающие могут обращаться непосредственно в службу – на ул. Урицкого, 15(тел. 8(4812) 67-97-77) или написать в группу ВКонтакте.