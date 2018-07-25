Опьяняющая тишина

25 Июль 17:32 2018-07-26T17:45:01+03:00

Забота родителей и должное внимание к своим детям помогут оградить их от многих неприятностей.

Стеклянные глаза, дрожащие руки, гиперактивность, приступы параноидального страха и постоянное желание вдохнуть, выпить, уколоть еще и еще... Врачи психиатры-наркологи – о ставшем в Смоленске популярным среди молодежи наркотике и борьбе с зависимостью

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Многие горожане наверняка встречали надписи на дверях подъездов и стенах домов: «Продам «соль» с указанием номера телефона или электронного адреса. Но не всем известно, что подобным образом распространяется наркотик, опасный для любого человека.

Рынок синтетических наркотиков продолжает пополняться. Сегодня это одни из самых опасных веществ из всех существующих, говорят врачи. С каждым годом их химическая формула становится сложнее, а вред, наносимый молодому организму, растет с ужасающей силой. К группе синтетических наркотиков относят курительные смеси и появившиеся около полутора лет назад так называемые «соли». Достаточно двух-трех месяцев регулярного применения, чтобы появилась зависимость от наркотических средств.

Эта беда может прийти в любой дом независимо от возраста, пола или социального положения человека. В группе риска – школьники восьмых и десятых классов, у которых на носу экзамены. Образовательные учреждения дают серьезную нагрузку, родители вечно заняты на работе, летом уезжают на дачу, друзья предлагают попробовать. Все это подталкивает молодое поколение сделать первый вдох, глоток... И понеслось: стать зависимым очень легко, гораздо сложнее избавиться от зависимости.

Что делать родителям подростков, чтобы оградить своих чад от желания попробовать губительные «кристаллы», и как поступить, если возникли подозрения, что ребенок уже успел попробовать опасный порошок, рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части, заведующая отделением профилактики наркологических расстройств ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» Елена Трушина.

Неприкрытая правда

– Елена Николаевна, расскажите, что представляют собой эти популярные среди молодежи наркотики и чем они так опасны?

– «Соль», или «кристаллы», – это сленговое обобщенное название группы синтетических наркотиков, которые за последние полтора года среди подростков получили широкое распространение. С наступлением летних каникул проблема стала стоять острее, так как несовершеннолетние больше времени предоставлены самим себе. «Соль» является сильнейшим психостимулятором, сходным по действию с амфетамином.

Внешний вид наркотика напоминает порошок или кристаллы, похожие на поваренную соль белого или желтоватого цвета. Иногда в него добавляются красители самых разнообразных оттенков.

При употреблении порошка человек испытывает кратковременную эйфорию, ему кажется, что он способен на все. Солевые наркоманы зачастую ведут себя надменно, их мысли спутаны, они выдвигают глупые идеи и строят невыполнимые планы. Человек под воздействием «соли» не может сконцентрироваться на чем-либо, его мысли путаются, он склонен часами заниматься бесполезной, монотонной деятельностью.

Человека, употребляющего соли, можно определить по некоторым специфическим проявлениям. Обычно подобная симптоматика наблюдается, когда наркоман находится под воздействием солей либо спустя несколько часов с момента их приема:

Речевые дефекты, гримасничание, судорожные подергивания челюстью и др.;

Безумный взгляд;

Повышенная тревожность, обусловленная ощущением слежки, параноидальная мания преследования;

В связи с сильным обезвоживанием наркоман чувствует неутолимую жажду, а аппетит нарушается до полного отсутствия;

Длительная и ярко выраженная бессонница;

Слуховые галлюцинации, значительно реже – зрительные;

Нередко появляются бредовые и навязчивые идеи вроде господства над всеми и управления миром, подобные мысли нередко подкрепляются непомерным высокомерием и гонором;

Наркоман проявляет неимоверную активность, извергает буквально фонтан энергии, но его действия, как правило, не отличаются продуктивностью;

В поведении человека отсутствует самокритика.

Тревожный сигнал

– Что подталкивает детей к употреблению синтетических наркотиков?

– Плохая компания, проблемы в школе, отношения в семье, одиночество...

– Какими, как правило, бывают первые звонки, свидетельствующие о надвигающейся опасности?

– Одним из признаков употребления наркотиков среди несовершеннолетних является повышенная скрытность, появление в речи слэнговых выражений, резкое изменение музыкальных предпочтений, круга общения, снижение работоспособности или успеваемости в учебе. Родные могут найти среди его вещей шприцы, фольгу, металлические или стеклянные трубки для курения, небольшие целлофановые пакетики со следами порошка.

Внешний вид подростков чаще всего неопрятный, у них отекает лицо и руки, а на коже может появиться сыпь, которая свидетельствует о побочной реакции на прием наркотика или нарушении иммунитета. Кроме того, важнейшим признаком зависимости является постоянная ложь в общении с родными и заметное падение интеллекта.

Принимая во внимание все эти признаки, родителям, прежде всего, необходимо контролировать своих несовершеннолетних детей, особенно если те учатся в переходных классах: 8-х и 10-х, быть к ним внимательными, интересоваться их друзьями, личной жизнью, контролировать, чтобы ребенок ночевал дома. И хорошее отношение не нужно заслуживать дорогими подарками, удовлетворяя все финансовые потребности подростка.

Также важно интересоваться успеваемостью ребенка: как правило, зависимые люди не проявляют интереса к занятиям. В образовательных учреждениях им становится скучно. Более того, они хуже воспринимает информацию, потому что наркотик делает свое дело. Детям нужна поддержка и родительское тепло. Если взрослые заинтересованы в своем ребенке, им не безразлично его будущее, тогда в семье все будет хорошо.

Жизнь заканчивается после 20?

– Если родители заподозрили ребенка в приеме наркотика, куда им можно обратиться за помощью?

– Сотрудники Смоленского областного наркологического диспансера помогут диагностировать употребление наркотических средств и обеспечить полноценное лечение и реабилитацию зависимых. Помимо оказания бесплатной помощи, в ОГБУЗ «СОНД» проводится анонимное лечение неотложных состояний и адекватное лечение сформированной зависимости. Для достижения полноценного длительного воздержания от злоупотребления психоактивными веществами предлагается стационарная и амбулаторная реабилитация. Для получения консультации по вопросам лечения и реабилитации можно обратиться к специалистам ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» по телефону 8 (4812) 27-08-28, а также по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 4. Найти дополнительную контактную информацию можно на сайте учреждения.

– Какую работу с пациентами проводят врачи психиатры-наркологи?

– При обращении врач психиатр-нарколог проводит консультацию, чтобы определить, есть ли зависимость от наркотических средств и на какой стадии находится болезнь, далее решается вопрос о наблюдении. Если нужно подтвердить наличие в организме несовершеннолетнего наркотического средства, проводится химико-токсикологическое исследование.

При условии информированного добровольного согласия на оказание специализированной медицинской помощи или обследования каждый пациент получает индивидуальный комплекс лечения, разработанный специально для него – это может быть групповая или индивидуальная психотерапия, медикаментозное лечение. Не нужно бояться вредных для организма, психики ребенка препаратов, здесь, как правило, идет речь о применении антиоксидантов, которые устраняют токсическое действие наркотических средств на организм, так как при употреблении солей идет разрушение психического и физического состояния здоровья. Также есть опасность заразиться вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией.

СКАЗАНО

Распознать на вкус «соль» в напитке или еде можно не всегда. Первый признак – перемена настроения.

ВАЖНО

Сущность наркомана заключается в том, что он боится умереть в одиночку – ему всегда нужна компания. Молодежь не боится последствий да и не хочет быть «белой вороной». Первая проба чаще всего приводит к регулярному употреблению. Не исключено, что, попробовав первый раз, подросток не поймет эффекта наркотика, а во второй ему могут предложить такую дозировку, которая приведет к остановке сердца.