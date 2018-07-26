Благоустройство скверов в Смоленске– на особом контроле

26 Июль 01:00 2018-08-02T07:07:52+03:00

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Депутаты областной Думы взяли на контроль ход работ по благоустройству мест массового отдыха горожан и дворовых территорий в Смоленске, вошедших в программу «Городская среда». На днях народные избранники посетили сквер у ЦУМа, который к 1 октября должен кардинально изменить внешний вид.

«Наша самая главная задача сейчас – не упустить 2018 год, – отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. – Поэтому мы решили инспектировать все объекты, взять их под жесткий контроль. Я сам лично буду в еженедельном режиме проводить планерки по этой теме. Будем разбираться, почему нарушается график или ухудшается качество работ. Если мы увидим, что работы выполняются с отставанием от графика или работы выполнены не в едином архитектурном стиле, с применением не тех материалов, которые заложены в смете, то будем остро ставить вопрос о замене подрядчика».

Депутат Смоленской областной Думы Тамара Максимчук отметила, что контроль за проведением работ крайне важен: «В 2017 году к работе подрядных организаций были вопросы. Поэтому в 2018-м мы контролируем ход благоустройства с самого начала. Мы запросили графики и сроки сдачи тех или иных мероприятий, и намерены их еженедельно контролировать».

Что касается непосредственно сквера возле ЦУМа, Тамара Яковлевна напомнила, что окончательный срок его ввода в эксплуатацию – 1 октября. «Мое мнение, что это запредельный срок. Как минимум ко Дню города, к 25 сентября, площадку следует сдать», – подчеркнула Тамара Максимчук, обратив внимание, что центральная аллея города должна быть современна.

Руководитель подрядной организации ООО «Железнодорожная деловая компания» Сергей Пухтеев заверил, что объект будет сдан в срок. «На данный момент у нас имеются все необходимые материалы, малые архитектурные формы заказаны, с заказчиком и поставщиками у нас налажен полный контакт, – рассказал Сергей Николаевич. – Здесь не такой уж большой объем работ. Одним из сдерживающих факторов являются погодные условия, но в установленные сроки объект будет сдан».

Кроме того, Сергей Пухтеев отметил, что сквер будет очень интересным местом: здесь запланировано строительство трехуровневой площадки с десятью клумбами и своеобразными лестницами, доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фонари сделают сквер очень светлым даже в вечернее и ночное время. Используемые материалы – белый бетон и дерево.

Игорь Ляхов добавил, что при реализации таких социально-значимых проектов очень важно взаимодействие между строительными организациями, городскими властями и владельцами тех объектов, к которым примыкает территория сквера, для выполнения работ в едином стиле.

Большая стройка

Сквер "Крылатые земляки"

- Сквер «Крылатые земляки» с его главным памятником, самолетом ЯК-42, сегодня напоминает большую стройку: с пешеходных дорожек снята тротуарная плитка, чаша фонтана демонтирована. Мы на 100% закончили подготовку всех земельных работ, теперь начинаем укладку почти двух километров кабеля для уличного освещения, – рассказал инспекционной комиссии представитель субподрядной организации. – У нас постоянные сотрудники, собственная техника, мы понимаем уровень ответственности. Работаем в хорошем темпе, поэтому в срок закончить объект успеем».

В планах благоустройства территории – обновление чаши фонтана, обустройство пешеходных дорожек и подъездов для спецтехники, озеленение (старые тополя будут вырублены, их место займут канадские клены), новая детская игровая площадка, которую уже изготавливают по индивидуальному дизайну.

Отвечая на вопрос инспекционной комиссии, необходимо ли какое-либо содействие со стороны депутатского корпуса, субподрядчик ответил: «Мы готовы сделать подсветку иллюминаторов самолета, чтобы вместе с уличными фонарями вечером «оживал» и памятник, но для этого необходимо согласование руководства Авиационного завода». Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Тамара Максимчук отметили, что обсудить этот вопрос можно, но сначала необходимо выполнить основной объем работ в сквере.

Красота=удобство

В парке 1100-летия Смоленска также предполагается масштабная реконструкция: установка беседок, укладка тротуарной плитки (в том числе прорезиненной), обустройство смотровой площадки, сцены, замена перил моста через пруд. Заместитель председателя Смоленской областной думы Николай Мартынов предложил строителям прислушаться к мнению горожан в вопросе размещения в парке лавочек и пешеходных дорожек: «Мало сделать просто красиво, нужно сделать так, чтобы людям было удобно».

В продолжение разговора Тамара Максимчук рассказала, что граждане интересуются: зачем в парке демонтируют пригодную к эксплуатации тротуарную плитку, и где она будет использоваться в дальнейшем?

«Брусчатка снимается там, где она просела, – пояснил исполнительный директор компании ООО «Комбинат железобетонных мостовых конструкций Бетон экспресс» Роман Матюхин. – Мы восстановим основание пешеходных дорожек и снова уложим тротуарную плитку на место».

Игорь Ляхов предупредил строителей на всех объектах программы «Комфортная городская среда», что их ждет жесткий контроль как с его стороны лично, так и со стороны депутатов, руководителей администраций районов Смоленска и жителей города.

«Люди голосовали за благоустройство этих территорий, эти объекты действительно востребованы смолянами, – подытожил председатель Смоленской областной Думы. – Радует, что субподрядчиками стали местные фирмы, на объектах работают смоляне, им небезразлична дальнейшая судьба скверов, площадей, парков. Внушает оптимизм и то, что грамотно выстроены финансовые взаимоотношения: заключены договоры цессии, а значит, деньги идут напрямую субподрядчику. Надеемся, что с учетом постоянного контроля мы получим итог, которым будут довольны все смоляне.

Я еженедельно буду контролировать ход исполнения работ в соответствии с дорожной картой, потому что исправлять ситуацию проще в процессе, а не тогда, когда все сроки упущены. Мы должны понимать, что здесь должна быть качественно и вовремя выполнена работа, все силы должны быть направлены именно на это».