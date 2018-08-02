2018-08-02T10:11:25+03:00
Авто

В Смоленской области 2 августа ограничили движение на двух переездах

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ФОТО: пресс-служба МЖДФОТО: пресс-служба МЖД
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В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые работы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

Обращаем внимание автомобилистов, что 2 августа с 8:00 до 12:00 для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 432 км перегона Красный Бор – Ракитная, а с 8:00 до 16:30 – переезд 440 км перегона Ракитная – Гусино.

Пути объезда обозначены на информационных указателях, установленных на подъездах к железнодорожному переезду.

Пропуск спецтехники и аварийных служб будет обеспечен.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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