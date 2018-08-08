График отключений горячей воды в Смоленске на август и сентябрь 2018 года
"Квадра" опубликовала обновленный график отключений горячей воды в Смоленске на август и сентябрь-2018.
С 8 июня по 17 августа (реконструкция теплосети):
ул. Соколовского, 2-22 чет, 1, 5-15 нечет;
ул. 25 Сентября, 26-32 чет, 38, 38к1, 39, 40-56 чет, 62, 62к1, 62к2;
ул. Попова, 34-40/2 чет;
ул. Рыленкова, 1-13а нечет, 2-8 чет;
пр-т Строителей, 4к1-26 чет;
ул. Румянцева, 14, 19, 21;
Хлебозаводской пер., 11, 13, 20;
Трамвайный проезд, 3, 7, 12.
С 13 августа по 25 сентября (капитальный ремонт):
ул. Ленина, 6/1, 8а, 8б, 21, 23/8, 25;
ул. Большая Советская, 13, 15, 17/1, 18/18, 20, 22, 24, 27/20, 28/16, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1;
ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 11;
ул. Тухачевского, 1-11 нечет, 2/31, 6, 8, 10, 12;
ул. М.Жукова, 9, 13;
ул. Коммунистическая, 3, 5, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22;
ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б;
ул. Глинки, 1.
С 23 августа по 15 сентября (капитальный ремонт):
ул. Ленина, 1, 7/2-15 нечет, 2/1, 4, 13а;
ул. Большая Советская, 12/1, 16/17;
ул. Козлова, 3, 3а, 5, 6;
ул. Пржевальского, 1/5, 9/27, 2-12 чет;
ул. Коненкова, 2/12, 3, 4, 8, 10;
ул. Войкова, 12;
ул. К.Маркса, 12а;
ул. Воровского, 23, 28;
ул. Красина, 38а;
ул. Бакунина, 5-13 нечет,10б, 10в, 12, 14;
ул. Октябрьской революции, 4;
ул. Ногина, 32;
ул. Кирилла и Мефодия, 1.
С 13 по 27 августа:
7-й мкр. Киселевки:
ул. Попова, 74-104 чет;
ул. Рыленкова, 43, 45, 49, 51, 53, 55;
ул. П.Алексеева, 2/37-12 чет, 16-26 чет, 5а, 19;
Тепличный комбинат, 1, 2, 3.
С 13 августа по 20 сентября (реконструкция):
6-й мкр. Киселевки:
ул. Попова, 44-68а чет;
ул. Рыленкова, 15-35 нечет;
ул. П.Алексеева, 3-15/70 нечет;
пр-т Строителей, 1/42-19 нечет.
С 15 по 29 августа:
Витебское шоссе, 1/37, 1а, 3/20, 10; ул. Заводская, 1;
ул. 2-й Смоленский ручей, 5;
ул. Свердлова, 1б, 2, 4;
ул. Беляева, 45;
ул. Фрунзе, 5, 9, 11, 18а, 20,
ул. 12 лет Октября, 2а, 6,
ул. Кутузова, 30, 30а,
ул. Юрьева, 1/6-15 нечет;
ул. Губенко, 1,
ул. Островского, 2-7, 10;
ул. Чехова, 23,
1-й Мичуринский пер., 4а, 4б;
4-й Кольцевой тупик, 11, 13, 18, 19;
5-й Кольцевой тупик, 5, 7, 9;
ул. Кольцевая, 33, 35, 40б, 42, 42а
ул. Автозаводская, 19-35 нечет, 22а, 46, 46в, 50-60 чет.
С 15 августа по 15 сентября (капитальный ремонт):
Витебское шоссе, 26а, 28а;
ул. 12 лет Октября, 7-15 нечет;
ул. Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8;
ул. Средне-Лермонтовская, 20/4, 29;
ул. Фрунзе, 14-24 чет (кроме домов 18а и 20), 35-41 нечет, 38а-42а чет, 47-53 нечет, 56-66 чет, 57, 49 (кроме 18а и 20);
ул. Госпитальная, 2-12 чет, 13-19 нечет, 25-33 нечет;
пер. Госпитальный, 7, 7а;
ул. Губенко, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 10, 14
ул. Чехова, 2, 2а;
ул. Кутузова, 1, 2, 2б, 2в, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;
ул. Лукина, 2;
ул. Чкалова, 1, 1а, 3, 5, 4а, 6, 7, 9;
пр. Чкалова, 6а;
ул. М.Еременко, 58-70 чет;
ул. Гризодубовой, 1-5;
ул. мкр. Королевка, 6-11.
С 29 августа по 12 сентября:
ул. Ленина, 29/24, 33, 22-38 чет;
Рабочий пер., 2;
ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26б;
ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28;
ул. Фурманова, 43, 45;
ул. Чаплина, 3, 7/20;
ул. 8-го Марта, 17;
ул. Энгельса, 16, 22, 23б;
ул. Твардовского, 23, 27;
ул. М.Жукова, 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27.
С 30 августа по 15 сентября:
ул. Шевченко, 61-77б нечет, 87, 91-97 нечет
ул. Смольянинова, 1.