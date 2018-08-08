2018-08-08T14:10:55+03:00
Недвижимость

График отключений горячей воды в Смоленске на август и сентябрь 2018 года

Опубликован полный список адресов, где в Смоленске отключат горячую воду
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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"Квадра" опубликовала обновленный график отключений горячей воды в Смоленске на август и сентябрь-2018.

С 8 июня по 17 августа (реконструкция теплосети):

ул. Соколовского, 2-22 чет, 1, 5-15 нечет;

ул. 25 Сентября, 26-32 чет, 38, 38к1, 39, 40-56 чет, 62, 62к1, 62к2;

ул. Попова, 34-40/2 чет;

ул. Рыленкова, 1-13а нечет, 2-8 чет;

пр-т Строителей, 4к1-26 чет;

ул. Румянцева, 14, 19, 21;

Хлебозаводской пер., 11, 13, 20;

Трамвайный проезд, 3, 7, 12.

С 13 августа по 25 сентября (капитальный ремонт):

ул. Ленина, 6/1, 8а, 8б, 21, 23/8, 25;

ул. Большая Советская, 13, 15, 17/1, 18/18, 20, 22, 24, 27/20, 28/16, 29а, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1;

ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 11;

ул. Тухачевского, 1-11 нечет, 2/31, 6, 8, 10, 12;

ул. М.Жукова, 9, 13;

ул. Коммунистическая, 3, 5, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22;

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б;

ул. Глинки, 1.

С 23 августа по 15 сентября (капитальный ремонт):

ул. Ленина, 1, 7/2-15 нечет, 2/1, 4, 13а;

ул. Большая Советская, 12/1, 16/17;

ул. Козлова, 3, 3а, 5, 6;

ул. Пржевальского, 1/5, 9/27, 2-12 чет;

ул. Коненкова, 2/12, 3, 4, 8, 10;

ул. Войкова, 12;

ул. К.Маркса, 12а;

ул. Воровского, 23, 28;

ул. Красина, 38а;

ул. Бакунина, 5-13 нечет,10б, 10в, 12, 14;

ул. Октябрьской революции, 4;

ул. Ногина, 32;

ул. Кирилла и Мефодия, 1.

С 13 по 27 августа:

7-й мкр. Киселевки:

ул. Попова, 74-104 чет;

ул. Рыленкова, 43, 45, 49, 51, 53, 55;

ул. П.Алексеева, 2/37-12 чет, 16-26 чет, 5а, 19;

Тепличный комбинат, 1, 2, 3.

С 13 августа по 20 сентября (реконструкция):

6-й мкр. Киселевки:

ул. Попова, 44-68а чет;

ул. Рыленкова, 15-35 нечет;

ул. П.Алексеева, 3-15/70 нечет;

пр-т Строителей, 1/42-19 нечет.

С 15 по 29 августа:

Витебское шоссе, 1/37, 1а, 3/20, 10; ул. Заводская, 1;

ул. 2-й Смоленский ручей, 5;

ул. Свердлова, 1б, 2, 4;

ул. Беляева, 45;

ул. Фрунзе, 5, 9, 11, 18а, 20,

ул. 12 лет Октября, 2а, 6,

ул. Кутузова, 30, 30а,

ул. Юрьева, 1/6-15 нечет;

ул. Губенко, 1,

ул. Островского, 2-7, 10;

ул. Чехова, 23,

1-й Мичуринский пер., 4а, 4б;

4-й Кольцевой тупик, 11, 13, 18, 19;

5-й Кольцевой тупик, 5, 7, 9;

ул. Кольцевая, 33, 35, 40б, 42, 42а

ул. Автозаводская, 19-35 нечет, 22а, 46, 46в, 50-60 чет.

С 15 августа по 15 сентября (капитальный ремонт):

Витебское шоссе, 26а, 28а;

ул. 12 лет Октября, 7-15 нечет;

ул. Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8;

ул. Средне-Лермонтовская, 20/4, 29;

ул. Фрунзе, 14-24 чет (кроме домов 18а и 20), 35-41 нечет, 38а-42а чет, 47-53 нечет, 56-66 чет, 57, 49 (кроме 18а и 20);

ул. Госпитальная, 2-12 чет, 13-19 нечет, 25-33 нечет;

пер. Госпитальный, 7, 7а;

ул. Губенко, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 10, 14

ул. Чехова, 2, 2а;

ул. Кутузова, 1, 2, 2б, 2в, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;

ул. Лукина, 2;

ул. Чкалова, 1, 1а, 3, 5, 4а, 6, 7, 9;

пр. Чкалова, 6а;

ул. М.Еременко, 58-70 чет;

ул. Гризодубовой, 1-5;

ул. мкр. Королевка, 6-11.

С 29 августа по 12 сентября:

ул. Ленина, 29/24, 33, 22-38 чет;

Рабочий пер., 2;

ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26б;

ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28;

ул. Фурманова, 43, 45;

ул. Чаплина, 3, 7/20;

ул. 8-го Марта, 17;

ул. Энгельса, 16, 22, 23б;

ул. Твардовского, 23, 27;

ул. М.Жукова, 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27.

С 30 августа по 15 сентября:

ул. Шевченко, 61-77б нечет, 87, 91-97 нечет

ул. Смольянинова, 1.

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