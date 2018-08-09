Смоленщина может стать флагманом льноводческой отрасли

СЕГОДНЯ 09:57 2018-08-09T09:57:50+03:00

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В Починковском районе прошел первый Всероссийский День льняного поля. Проведение столь масштабного мероприятия стало возможным благодаря обращению губернатора Алексея Островского к руководству Министерства сельского хозяйства. Ведомство поддержало инициативу, учитывая успехи смолян в развитии льноводства.

Почетными гостями мероприятия стали врио министра промышленности и торговли Сергей Цыб и первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Также на Всероссийский День льняного поля прибыли порядка тысячи человек – представители научных селекционных центров России и Республики Беларусь, семеноводческих хозяйств, сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий, а также компаний по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, кредитных и микрофинансовых учреждений из 23 регионов нашей страны.

Выступая с приветственным словом, врио министра промышленности и торговли России Сергей Цыб выразил надежду, что мероприятие «послужит серьезной отправной точкой к развитию льняной промышленности в Российской Федерации».

«Льноводство в России переживает новое рождение. Интерес к этому направлению производства неуклонно растет, создавая предпосылки для динамичного развития льняной отрасли. Ее дальнейшее укрепление позволит задействовать не только мощности сельского хозяйства, но и производственный потенциал машиностроительной, химической, легкой и других отраслей страны. Надеюсь, что проведение Дня льняного поля станет важным шагом на пути к распространению льноводства во многих российских регионах и выходу отрасли на устойчивую траекторию экономического роста», – зачитал приветственный адрес от имени министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева его первый заместитель Джамбулат Хатуов.

После церемонии открытия гостям представили достижения ведущих семеноводческих хозяйств Смоленской области. А после – проводили на выставку сортовых посевов льна-долгунца. Участники мероприятия смогли увидеть 30 сортов льна (28 – льна-долгунца и 2 – льна масличного) из научных селекционных центров Тверской, Смоленской, Псковской, Кировской и Томской областей, а также посевы льна-долгунца зарубежной селекции из Белоруссии, Франции и Нидерландов. Еще на одной выставке – современных агротехнологий – были представлены образцы новейшего сельхозоборудования. Их продемонстрировали более 50 российских и зарубежных компаний.

О проблемах и поддержке

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Стратегия развития льняного комплекса». В своем докладе глава региона отметил, что Смоленщина сегодня занимает первое место из шести льносеющих регионов ЦФО и второе - среди 18 льносеющих субъектов РФ. Добиться такого результата удалось благодаря поддержке Минсельхоза и Минпромторга.

«Начав системную поддержку льноводства, наш регион столкнулся с рядом проблем, которые необходимо решать на федеральном уровне. Одна из них заключается в том, что для выработки высокономерного волокна необходима качественная льнотреста, а для ее производства требуется парк современных самоходных и прицепных льноуборочных машин. В настоящее время российский льняной рынок не обеспечивается поставками высокотехнологичной техники и оборудования, а сами мы не производим необходимый объем такой техники», – заметил губернатор, добавив, что сегодня в России, а также в Республике Беларусь действуют 12 заводов, занимающихся производством специализированных машин, причем основное их производство сосредоточено в Белоруссии. «По различным прогнозам, потребность отрасли в технике сегодня составляет от 600 до 1000 единиц. Смоленская область уже сделала первые шаги в решении этой проблемы. В начале года я провел переговоры с собственником французского холдинга DEHONDT, по итогам которых принято решение о локализации производства льноуборочной техники у нас в регионе. На Петербургском международном экономическом форуме мы скрепили эти договоренности», – проинформировал Алексей Островский.

Напомним, в рамках реализации Соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО «Вяземский машиностроительный завод» производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна.

Еще одной проблемой, как отметил Алексей Островский, является дороговизна современной льноуборочной техники. «Мы очень рассчитываем на то, что государство предусмотрит федеральные субсидии на покупку техники, а регион со своей стороны готов добавить еще и региональную субсидию – 20% от стоимости техники. Совместная государственная поддержка создаст условия, благодаря которым достаточно дорогая льноуборочная техника станет по карману российским предприятиям», – считает губернатор.

Алексей Островский рассказал, что в рамках этой работы администрация области вышла на федеральный уровень с предложениями, которые призваны решить существующую проблему. В настоящее время администрация региона ведет диалог с АО

«Росагролизинг».

Подробно остановившись на повышении рентабельности льняного комплекса, которая на данный момент колеблется от +5% до +10%, губернатор подчеркнул, что для решения этой задачи на Смоленщину был привлечен крупный инвестор, который в ближайшее время приступит к проектированию и строительству нового льнокомбината – первого в России за последние 30 лет. «Инициатор проекта – компания «Русский лен» – уже стала резидентом индустриального парка «Сафоново». В этом году на территории парка запланировано начало строительства современного льноперерабатывающего комплекса. Планируется, что предприятие будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, а выпуск льносмесовой пряжи составит почти 4 тысячи тонн в год», – проинформировал Алексей Островский.

В ходе дискуссии отмечалось, что с учетом предложений региона Минсельхоз России разработал проект постановления о компенсации до 50% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию льноперерабатывающих предприятий, на приобретение ими специальной техники и оборудования, так называемый CAPEX. «Такая поддержка будет востребована и позволит последовательно наращивать производство льнопродукции», – убежден глава региона.

Кроме того, с этого года Минсельхозом для льнопроизводящих хозяйств была введена субсидия из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей на гектар возделываемого льна-долгунца. «Мы со своей стороны дополнительно выделяем еще 1,5 тысячи рублей с учетом возможностей бюджета Смоленской области. На наш взгляд, целесообразно также рассмотреть на федеральном уровне возможность и экономическую эффективность закупок льносодержащих продуктов по госзаказу, ведь у наших соседей в Республике Беларусь активно используют продукцию изо льна именно при государственных закупках», – отметил губернатор.

Алексей Островский также обратил внимание на значительные материальные затраты, связанные с мероприятиями по повышению плодородия сельскохозяйственных угодий, вводу в оборот неиспользуемых земель, приобретению и внесению оптимальных доз минеральных и органических удобрений и химических средств защиты растений. «Регионы Нечерноземной зоны неоднократно поднимали вопрос о целесообразности разработки федеральной программы развития сельскохозяйственного производства Нечерноземья. В связи с этим обращаюсь с предложением к Минсельхозу России поддержать эту инициативу», – заявил губернатор.

Уникальный опыт

По словам губернатора, перед регионом стоит непростая, но выполнимая задача – к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз и получить 9 млрд рублей выручки от реализации льнопродукции, что составит 30% от общей выручки сельскохозяйственного производства.

Алексей Островский выразил уверенность, что стабильная государственная поддержка отрасли позволит расширить в регионе посевы льна не менее чем до 100 тыс. гектаров, что составит 10% имеющейся площади пашни (для сравнения – в России за последние пять лет посевные площади льна в среднем составляли 50 – 55 тыс. га). При этом по проведенным расчетам количество льносеющих хозяйств должно увеличиться до 70 – 80.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил хороший потенциал региона и обратил внимание, что строительство нового льнозавода в Смоленской области «приведет к усилению позиций льняной отрасли, поможет расширить внутренние и внешние рынки сбыта продукции».

А врио министра промышленности и торговли России Сергей Цыб подчеркнул, что у Смоленщины есть все шансы стать флагманом льноводческого движения: «Яркое тому подтверждение – проект агропромышленного комплекса «Промагро» и компании «Русский лен», о котором рассказал Алексей Владимирович Островский, что свидетельствует об успешной реализации инвестиционных амбиций наших компаний».

СКАЗАНО

Губернатор Смоленской области Алексей Островский:

«Сегодня мировая потребность в продукции, производимой изо льна, колоссальна. И наша главная задача – не упустить свой шанс, приумножить достигнутые успехи, занять лидирующие позиции в стране не только по производству, но и по экспорту льняной продукции. Этого мы сможем достигнуть, активизировав собственные усилия, опираясь на поддержку государства. Убежден, что целеустремленность, высокий профессионализм, гражданская ответственность помогут нам сообща обеспечить развитие и укрепление льняного комплекса Российской Федерации».