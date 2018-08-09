Солдат Егор Лапин вернулся домой

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-09T10:04:06+03:00

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Поисковики продолжают по крупицам восстанавливать неизвестные страницы истории России: на минувшей неделе в Монастырщинском районе на сельском кладбище захоронили останки красноармейца из Смоленской области. О судьбе уроженца деревни Босияны Егора Лапина не было известно 76 лет. В далеком

1939-м двадцатилетний юноша ушел на фронт. Дома осталась жена, которая на следующий год родила ему сына. Солдат писал домой письма, но война оборвала надежду на встречу. В 42-м в семью пришло скорбное известие о том, что Егор Петрович пропал без вести. И все же его возвращение состоялось.

Шагнувший в бессмертие

Останки солдата Егора Лапина и его медальон обнаружили поисковики Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция Долина» в районе боевых действий у бывшей деревни Ольховец Парфинского района Новгородской области. Прах воина передали его сыну Анатолию Петровичу и внукам, а в Монастырщинском районе его ждали, чтобы проводить в последний путь со всем почестями.

Перед погребением урна с прахом воина пребывала в храме Успения Пресвятой Богородицы, где в день похорон прошло отпевание. Проститься с воином пришли сотни человек: его сестра, сын, внуки и правнуки, жители Монастырщинского района и почетные гости. Они прошли траурным шествием от храма по центральной улице до Аллеи Героев. После возложения колонна машин проследовала до сельского кладбища на месте деревни Босияны в Новомихайловском сельском поселении, у которого состоялся траурный митинг.

Спустя 76 лет бойца похоронили на малой родине

«За годы Великой Отечественной войны с территории Монастырщинского района было призвано более 10 тысяч человек. Более 6 тысяч не вернулись с полей сражений, и, вдумайтесь в эту цифру, 3480 из них пропали без вести. И сегодня один из них благодаря работе поискового отряда из Новгородской области вернулся на малую родину. Когда поступило письмо в администрацию района с просьбой организовать доставку останков нашего красноармейца, не было ни минуты сомнения, что мы решим этот вопрос», – сказал глава муниципального образования Виктор Титов.

Выступившие на митинге депутаты Смоленской областной думы Александр Калугин, Нина Куликовских и Алексей Степанов отметили, что святой долг каждого передавать из поколения в поколение правду о войне, свято чтить героев, а память, которая живет в наших сердцах, призывает быть всегда готовыми к защите Отечества.

«Мы отдаем последние почести воину, защитнику нашего Отечества. Безусловно, война была огромнейшим испытанием для нашей страны, и мы до сих пор продолжаем хоронить тех незахороненных бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Ему, как и многим другим в то время, было 23 года. Это были крепкие, здоровые молодые люди, это был цвет нации, цвет нашего общества, которые могли бы сделать для нашей страны очень много полезного, но они отдали самое дорогое – жизнь, чтобы мы жили свободно и счастливо. Именно они освободили человечество от фашистской чумы», – отметил председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко.

В 1946 году родной брат Егора Лапина, Никандр Петрович, посылал запросы о пропавшем родственнике, но получил в ответ: «Исчерпывающих данных нет». Тогда многие семьи ждали и жили надеждой на чудесное возвращение своих солдат.

«Практически каждая семья в России, в бывшем Советском Союзе так или иначе понесла утрату - где-то погиб прадед, где-то дед, где-то отец, и особенно важно, когда те, кто пропал без вести, обретают свою историю и то место, где будут похоронены. Я считаю, что для родной сестры, которая дожила до этого момента, это самое, может быть, тяжелое, но самое памятное событие. Потому что боец Красной Армии вернулся на родину», – сказал на митинге депутат облдумы Алексей Степанов.

«Меня мать растила одна...»

На сельском кладбище похоронены отец и мать солдата, его жена и сестра, рассказал на митинге сын Анатолий Лапин: «Он пришел на свою родину. Вот здесь, где эти ясени, клены, была хатка его, здесь они жили все, считай, рядом с кладбищем. Меня мать растила одна, как приходилось, так и жили… Благодарю поисковиков, что нашли моего отца, и еще большое спасибо всем, кто помогал похоронить его».

Анатолий Егорович считает, что ему выпало большое счастье: поисковики нашли его отца. «Сам съездил, привез. Теперь я знаю, что отец пришел на свою родину, и я буду рядом».

На траурном митинге поисковики передали в семью личные вещи солдата и именную медаль «Шагнувшие в бессмертие». Собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны воинов. Захоронили прах воина под залпы военного расчета.

«Очень важно, что сегодня так много родственников, более десятка, которых собрал Егор Лапин. Давно ли они были вот так – и стар и млад – у могилы человека, которого они видели только на фотографиях. А младшие, скорее всего, узнали о нем тогда, когда раскрылась эта история. Господь все правильно делает, дает нам такие напоминания, такие возможности становиться лучше, памятливее», – поделилась депутат регионального парламента Нина Куликовских.

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Сегодня поисковые экспедиции проходят в Ярцевском районе, на сентябрь запланированы в Вяземском и Кардымовском районах, а в августе в Темкинском районе пройдет большая Международная Вахта памяти.