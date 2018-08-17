На Смоленщине стартовала юбилейная Вахта памяти

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-17T09:28:08+03:00

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По следам былых сражений

Ранний подъем, завтрак, сверка маршрутов и поисковики уходят туда, где в лихие сороковые шли кровопролитные бои... В Темкинском районе стартовала двадцатая учебно-тренировочная «Вахта памяти», посвященная 30-летию поискового движения. Участие в очередной смене принимает более 560 человек.

Один из отрядов «Славяне» ведет обследование лесной зоны в районе реки Воря. Очертания линий траншей, воронок, поднимающиеся над землей куски колючей проволоки – земля здесь до сих пор хранит следы боев. За семь часов поиска с металлоискателем, щупами и лопатами «Славяне» обследовали большой участок. Время от времени добровольцы задерживаясь на перспективных раскопах, где призывно звучал сигнал металлоискателя или щуп легко уходит в глубину, указывая, что там есть пустота.

В земле, поднятой лопатами, видны следы ржавчины, попадаются гильзы, осколки, куски колючей проволоки. Вот отброшен очередной ком земли и показывается кусок металла. «Возможно каска», – взволновано говорят поисковики, и, наверное, здесь могут быть останки солдата.

Добровольцы дружно расширяют раскоп, с трудом поднимая вязкую в этом месте землю, и понимают, что наткнулись на кусок реактивного снаряда с развороченными краями. Да, «жарко» здесь было в годы войны, когда позиции переходили из рук в руки после массированных артподготовок и смертельных рукопашных схваток.

В этот раз найти останки солдат поисковикам не удалось, но и Вахта только началась! На сегодняшний день в активе отряда восемь поднятых воинов Красной Армии и неиссякаемое желание, как говорят поисковики, найти своего солдата.

К пяти часам «Славяне» возвращаются на базу, где их ждет радостное известие: коллеги нашили на берегу реки Воря прах нескольких солдат и медальон, который намерены открыть в штабе поискового лагеря.

Солдатский медальон, номерные награды, предметы с надписями, пожалуй, самые важные результаты поиска, говорят добровольцы. По ним можно установить судьбу без вести пропавших красноармейцев.

Отвоеванное имя

Командир отряда «Застава святого Ильи Муромца» (г. Рославль) Андрей Фетисов, по совместительству штатный эксперт Вахты памяти, аккуратно снимает колпачок и в палатке раздается победное «Есть!». Внутри маленького контейнера свернутый листок, более семи десятилетий назад написанный рукой советского воина. Редкий случай – записка практически в идеальном состоянии.

«Записывайте: Курская область, курянин… Ребята, слушайте, Дурнев Иван Тимофеевич, красноармеец, 1913, Курская область, Старый Оскол, Черниховский сельский совет, деревня Выползово, жена Дурнева М.Я.», – чеканит командир.

В записке всего несколько строк, но каких важных. Солдат был призван Барабашинским РВК, теперь остается уточнить архивные данные и найти его близких.

Медальон солдата обнаружил боец отряда «Застава». К слову, Петр Николаев впервые отравился на поиски. Поисковик признается: трудно описать то, что на душе. «Потянуло в одно место, стал копать, рядом было выкопано с двух сторон. Я посередке, между двух шурфов попал на бойца. Бузина там росла, кустик и гроздь ягод в этом месте. Вот под этой бузинкой …», – показывает доброволец.

«Еще одно имя отвоевано у той войны», – заметил Андрей Фетисов.

У поиска есть будущее

Вечереет. Бойцы поисковых отрядов и почетные гости собираются у штабных палаток на церемонию открытия Вахты памяти. Эмоции от первого дня поиска переполняют участников смены. Говорят о поисковой деятельности, задачах и планах на будущее. Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич благодарит поисковиков за большое «святое дело», что они делают. А депутат Смоленской областной Думы Нина Куликовских обращает внимание на ту поддержку, которая есть у поисковиков со стороны общественности и государства: «Сегодня выделяются гранты на развитие движения, находят понимание инициативы. Президент Владимир Путин недавно дал поручение проработать вопрос о внесении изменений в законодательство об увековечивании памяти в части сохранения и содержания воинских захоронений, за что ратовали, в том числе, смоленские депутаты областной Думы. Планируется создание федеральной целевой программы с финансированием работ по реконструкции памятных мест, открытию новых Полей памяти и памятников».

Одна их главных задач юбилейной Вахты памяти – обучение юных поисковиков, говорят организаторы. Сегодня их 264 человека. За время Вахты их ждет большая образовательная программа, нравственно-духовное просвещение и, конечно, практическая работа по поиску на местах былых сражений. А еще поисковики планируют провести акцию «Забота о многодетных семьях», много спортивных соревнований и конкурсов.

Финальным аккордом смены станет отпевание в храме и погребение поднятых останков воинов на Поле памяти.

СКАЗАНО

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов:

«Если поисковое движение будет укрепляться, и если Вахты памяти будут насыщенными, полноценным с большим присутствием молодежи и людей разных национальностей из различных регионов, значит, нам не страшен внешний враг и нам не страшны никакие посягательства».

В ТЕМУ

Центральное место каждой вахты – времянка, место временного хранения обнаруженных останков павших воинов. Каждый вечер, туда относят прах. Там же установлен крест, а рядом по традиции на время Вахты выносят икону Божье матери «Взыскания погибших», духовной покровительницы и наставницы поискового движения.

Во времянку в первый день положили останки нескольких воинов, обнаруженных отрядами «Надежда» (Темкинский район) и «Застава» (Рославльский район). Каждый вечер на этом месте будет совершаться вечерняя поминальная молитва.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Двадцатая Вахта памяти объединила 56 поисковых отрядов из 19 российских регионов. На смену приехали поисковики 25 национальностей из Иркутской области, Алтайского края и Екатеринубрга, Карачаево-Черкесии, Коми и Северной Осетии и др. Участие в поисках также принимает небольшой молодежный отряд из Донецка.