2018-08-17T09:50:31+03:00
Происшествия

Пожар в лесу – дело рук человека!

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Фото предоставлено рекламодателем.Фото предоставлено рекламодателем.
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По статистике, сезон «тихой охоты» всегда сопровождается ростом числа возгораний в лесах. Незатушенный после пикника костер, брошенная спичка или окурок с большой долей вероятности перерастут в неконтролируемое бедствие, уничтожающее растительность, лесных зверей и птиц.

После таких пожаров лес очень долго остается непригодным для обитания и отдыха. Чтобы избежать таких ужасных последствий, следует соблюдать простые правила.

Во-первых, костер в лесу нельзя разводить под ветками деревьев, вблизи хвойных молодняков, кустарников, а также на сухой траве, лесной подстилке и торфе. На месте и вокруг костра необходимо снять дерн и, перевернув его, уложить по краю. Ни в коем случае не оставляйте костер без присмотра, в т.ч. ночью. Тушить костер следует тщательно, с помощью воды и песка, переворачивая угли, после чего накрыть дерном. Перед уходом обязательно убедитесь, что кострище не раздует ветром.

Во-вторых, правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при курении в лесу. Старайтесь не курить вблизи сухой травы и подстилки. Тщательно затушите окурок водой или слюной. Затем разотрите его или затопчите в глину или песок либо хорошо затушите о подошву ботинка. Если вы прикурили от спички, дождитесь, пока она остынет, и переломите ее пополам, чтобы убедиться, что спичка полностью потухла.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00

(прямая линия лесной охраны) или через мобильное приложение «Берегите лес» и попытайтесь предпринять первичные меры к его тушению:

- «замести» или сбить пламя лиственными ветками или плотной тканью;

- засыпать пожар землей и песком;

- залить огонь водой, в т.ч. с помощью пластиковых бутылок.

Не переоценивайте свои силы: если пожар уже разгорелся на достаточно большой площади, справиться с ним могут только специалисты.

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