2018-08-17T11:25:34+03:00
Общество

Смоленские школьники прошли военную подготовку

Юные патриоты и поисковики жили в настоящем палаточном лагере военного типа на земле былых сражений и изучали историю страны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские школьники прошли военную подготовку.Смоленские школьники прошли военную подготовку.
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Смоленские школьники прошли подготовку в профильной смене лагеря «Бородино». Такая уникальная возможность выпала подросткам до 18 лет второй раз (профильные смены устраивает Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Российского военно-исторического общества. – Прим. Ред.). Подростки жили в настоящем палаточном городке военного типа на земле былых сражений, изучали историю страны, встречались с интересными людьми, участвовали в различных конкурсах, состязаниях и испытаниях. Смоленские ребята – двадцать мальчишек и девчонок,- представляющие Смоленск, Рославль, Вязьму, Сафоново, Ельню и Шумячи, в этом году побывали в Бородинском лагере впервые.

«Смоленская делегация состояла в основном из юных поисковиков, которые прошли сборы в Чупчугово и учебно-тренировочные Вахты Памяти, однако были и те ребята, которые не состоят в этом движении, но имеют интерес и к военной службе, движению поисковиков и Юных Наследников Победы», – рассказала депутат Смоленской областной Думы Нина Куликовских.

Юные бойцы поисковых отрядов «Славяне», «Застава», «Медведь», «ШтАрм», «Звезда» и других стали частью большой семьи, объединившей порядка 600 школьников из разных российских регионов. Нашу делегацию сопровождали и поддерживали командир поискового отряда «Медведь» Александр Ермаков (г. Смоленск) и боец поискового отряда «Славяне» Елена Васильева.

Каждый день у ребят был расписан, как в армии, с определенными правилами быта и дисциплины. Перед ними стояли четкие задания, а ритм жизни был мажорным, напряженным, наполненным массой событий и соревнований, которые смоляне выдержали с честью.

Лидирующие позиции в метании ножей, в стрельбе из пистолета, второе – по волейболу и призовые позиции в других конкурсах (пение, марширование, полоса препятствий) и испытаниях вывели смоленскую команду на первое место в общем зачете.

Памятными и поучительными были встречи cо взрослыми наставниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и командир поискового отряда Андрей Фетисов, а также руководитель музея-заповедника, лидер движения «Доброхоты» Игорь Корнеев поделились с ребятами личным опытом и ответили на многочисленные вопросы молодежной аудитории. Игорь Корнеев, кстати, выступил одним из соорганизаторов приезда в лагерь смоленских школьников.

«Конечно, первое место – очень достойный результат, но надо быть уверенными, что следующая команда будет готовиться в течение года, чтобы представлять Смоленщину на таком высоком Всероссийском уровне и в таком святом для нас историческом месте», – поделился председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Как рассказала Нина Куликовских, сразу после смены в Бородино юные поисковики отправятся на ХХ Международную учебно-тренировочную Вахту Памяти в Темкинский район Смоленской области, где будут совсем другие, более суровые условия.

По мнению депутата, пройденная на легендарной бородинской земле военная подготовка, историческое обучение и встречи с настоящими героями Отечества, которые приезжали в Бородино и общались с ребятами, помогут юным бойцам преодолеть все трудности и еще раз пройти школу Поиска рядом со взрослыми товарищами.

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