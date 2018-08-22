Ворга получила долгожданную дорогу

СЕГОДНЯ 16:04 2018-08-22T16:20:26+03:00

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Качество на «5»!

Губернатор Алексей Островский побывал в селе Ворга, где проинспектировал качество проведенной реконструкции дорожного покрытия на улицах Советской и Октябрьской.

Напомним, во время выездного рабочего совещания в марте 2014 года в Ершичах к губернатору обратилась глава Воргинского сельского поселения Нина Парфенова с просьбой о содействии в реконструкции улично-дорожной сети села.

В 2015-м по поручению главы региона департаментом по транспорту и дорожному хозяйству была разработана соответствующая проектно-сметная документация. «В 2016 году муниципальное образование провело аукцион, по итогам которого был заключен 3-летний контракт с Рославльской ДСПМК, снизившей начальную стоимость работ почти на 30 млн рублей. Общий объем средств, выделенных из областного дорожного фонда на проведение реконструкции, превысил 140 млн рублей», – рассказал начальник профильного департамента Владимир Шукалов.

Губернатор Алексей Островский побывал в селе Ворга, где проинспектировал качество проведенной реконструкции дорожного покрытия на улицах Советской и Октябрьской.

В настоящее время отремонтированы участки дорог на улицах Советской и Октябрьской общей протяженностью свыше 3,5 километров. Помимо обновления асфальтобетонного покрытия, также благоустроены тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки, установлено уличное освещение, оборудованы 89 съездов к домам местных жителей, пожарной части и ЗАО «Стеклозавод Ворга». Работы завершены с опережением графика на 4 месяца.

Алексей Островский оценил темпы и качество проведенной реконструкции дороги. И обратил внимание на новые тротуары, обеспечивающие безопасность пешеходов, в том числе самых маленьких: «Безопасность детей на дорогах – приоритетная задача всех уровней власти. Именно поэтому благоустройство и оборудование дорог, состояние тротуаров, переходов играют в организации этой работы важную роль.

Меня, как руководителя региона, радует, что современные технологии, высокое качество дорожно-строительных работ – я имею в виду и дорожные знаки, и соответствующую разметку, и уличное освещение - постепенно приходят и в отдаленные населенные пункты, такие, как Ворга.

Очень важно, что подрядчик снизил стоимость работ. 140 миллионов рублей и на 30 миллионов ее снижение - это очень существенная экономия. Равно как и досрочное, раньше на четыре месяца, завершение реконструкции. Вдвойне радует, что и снижение стоимости, и сокращение сроков работ никоим образом не сказалось на качестве».

В свою очередь глава Ершичского района Константин Серенков выразил признательность главе региона за помощь в реконструкции дороги: «Алексей Владимирович, хочу поблагодарить вас не только от жителей Воргинского сельского поселения, но и от всего района в целом. Считаю, что дорога, которую мы получили, стала визитной карточкой муниципалитета. Люди, приезжая в наш район, видят такой замечательный благоустроенный объект и понимают, что здесь созданы комфортные условия для жизни. Видно, как село оживает: стали строиться новые дома, формироваться участки, и это связано в том числе с проделанной работой». По словам Константина Серенкова, помимо дороги, в Ворге в полном объеме проведена газификация и налажено водоснабжение – село обеспечивают две водонапорные башни.

Защищены от огня

Также руководитель муниципалитета рассказал Алексею Островскому о деятельности пожарной части №85, открытой здесь в августе прошлого года. Кстати, решение об ее создании было принято губернатором, так как единственное на тот момент профильное подразделение в районе не могло в полной мере обеспечить пожарную безопасность местных жителей.

На сегодняшний день пожарная часть №85 оснащена необходимым оборудованием, техникой и функционирует в штатном режиме. Штат состоит из 11 человек. ПЧ обеспечивает противопожарную защиту не только села Ворга и Воргинского психоневрологического интерната, но и еще 37 населенных пунктов Ершичского и Рославльского районов. «К слову, буквально на прошлой неделе ПЧ заняла второе место на областных соревнованиях по пожарному многоборью. Отрадно, что наши огнеборцы не только развивают профессиональные навыки, но и активно помогают в решении различных социальных проблем района, например, эвакуируют застрявший транспорт, помогают в устранении последствий коммунальных аварий», – обратил внимание Константин Серенков.

Грузовики не пустят на главную улицу

Слова благодарности Алексей Островский получил и от главы Воргинского сельского поселения Нины Парфеновой: «Огромное спасибо от всех жителей, что услышали нашу просьбу и не оставили ее без внимания. До этого проблему не удавалось решить долгие годы, даже несмотря на ежегодный ямочный ремонт. То, что вы посещаете не только районные центры, но и такие небольшие населенные пункты, как Ворга, общаетесь с людьми, помогаете решать их проблемы, очень значимо для нас».

Вместе с тем глава поселения акцентировала внимание на том, что проезжающие через Воргу лесовозы ухудшают состояние дорожного покрытия: «Через село идут большегрузы, которые и разбивают дороги».

Губернатор дал указание главе района детально проработать данный вопрос: «Константин Николаевич (Серенков), с учетом того, что сфера лесозаготовки является одним из ключевых направлений развития экономики Ершичского района, необходимо продумать, как взаимодействовать с лесопользователями, чтобы большегрузы с кругляком не наносили урон дорожному хозяйству и не разрушали его. Какие мысли по этому поводу?».

По словам Константина Серенкова, органам местного самоуправления удалось наладить конструктивное взаимодействие с арендаторами: «Мы работаем в постоянном контакте с лесопользователями. Они охотно идут нам навстречу: если где-то лесовозы разбивают дороги, то после наступления весенне-летнего периода, когда можно проводить работы по грейдированию и отсыпке, арендаторы организуют их за счет собственных средств».

Выслушав представленную информацию, Алексей Островский поручил главе муниципалитета взять данный вопрос на особый контроль: «Хорошо, что вы эту работу наладили. Необходимо продумать организацию транспортной логистики таким образом, чтобы большегрузы шли не по главной улице Ворги. Иначе дорожное полотно скоро будет уничтожено. А мы не вправе неэффективно расходовать бюджетные средства».

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