Смоленские музеи 1 сентября будут работать для школьников бесплатно

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T11:17:07+03:00

Плата предполагается только за экскурсионное обслуживание

Изменить размер текста: A A

В День знаний смоленские музеи будут работать для школьников бесплатно. Некоторые музеи даже приготовили свою программу. Плата предусмотрена только за экскурсионное обслуживание.

Художественная галерея (ул. Коммунистическая, д. 4)

10.00 - 16.00 – День открытых дверей. Цикл мероприятий «День знаний в музее», посвященный началу учебного года

12.00 – «Жираф большой – ему видней!». Анималистический жанр в живописи и скульптуре. Интерактивная экскурсия для детей 7-10 лет

13.00 – «Здесь живут картины». Интерактивная экскурсия для детей 7-10 лет

15.00 – «Путешествие по Европе на машине времени». Квест по галерее

для детей 11-14 лет

Музей скульптуры С.Т.Конёнкова (ул. Маяковского, д. 7. По заявкам, группа не менее 10 человек)

10.00 -16.00 - «Страна скульптурных тайн» – квестовая экскурсия, на которой школьников ждет занимательное путешествие в страну произведений знаменитого земляка, где ребята откроют для себя тайны рождения скульптур, познакомятся с волшебными инструментами скульптора, а также всех ждут квесты, загадки, необычные задания

Весёлый мастер-класс по изготовлению талисмана, который поможет успешно провести весь учебный год

Музей «Смоленский лён»

г. Смоленск, ул. М. Жукова, б/н, Никольская башня Смоленской крепостной стены)

10.00 - 16.00 – Интерактивные тематические экскурсии, посвященные началу учебного года (по заявкам)

14.00 – «С Новым годом в сентябре!». Народный календарь. Театрализованное мероприятие для школьников

Музей «В мире сказки» (ул. Ленина, д. 15)

12.00 – «Баба Яга идет в школу». Мероприятия для первоклассников и младших школьников

14.00 - 17.00 – «Девчонки и мальчишки, а также ваши родители! На День знаний в музей «В мире сказки» заглянуть не хотите ли?»

«Школьные испытания» по чистописанию, сказочной математике и знанию названий сказок. Всем, прошедшим испытания, «выставляются» оценки, которые можно взять с собой

Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."

ул. Дзержинского, д. 4а, т. 38-31-19, 38-32-65

10.00-16.00 – Цикл мероприятий «День знаний в музее» (по предварительным заявкам)

«Ты стал школьником в городе-герое Смоленске» – экскурсия с элементами игры для учащихся начальных классов

«В боях рожденная» – экскурсия-беседа для учащихся средних и старших классов о героях Смоленского оборонительного сражения, рождении советской гвардии в боях под Ельней

«Партизанскими тропами» – экскурсия-беседа для учащихся средних и старших классов о партизанском движении на Смоленщине

«В боях на смоленской земле» – экскурсия-беседа для учащихся старших классов об освобождении Смоленска в 1943 году, об участии в боях легендарного авиационного полка «Нормандия-Неман»

«В боях и походах» – экскурсия-беседа к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне о смолянах - участниках освобождения стран Восточной Европы, битвы за Берлин

«Оружие Победы» – экскурсия по двору боевой техники для учащихся 1 -11 классов

Показ документальных фильмов, посвященных 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков

Исторический музей (ул. Ленина, д. 8)

10.00-16.00 – День знаний в Историческом музее

«Ты стал школьником в древнейшем городе России». Познавательная экскурсия по Историческому музею

12.00, 14.00 – «Таинственные письмена. Из истории славянской письменности». Интерактивное познавательное мероприятие с мастер-классом письма на бересте, на вощёных дощечках, железными перьями по бумаге

10.00-16.00 – «Смоленская губерния в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года на Смоленщине». Знакомство с новой экспозицией Исторического музея

Историко-архитектурный комплекс «Теремок» (п. Флёново, Смоленский район,

проезд маршрутным такси № 130 с автовокзала с платформы № 1, пл. Победы)

10.00-16.00 – День знаний в музее

«Мир, в котором мы живём» – Тематическая экскурсия на свежем воздухе: древнейшие представления об устройстве мира, представления о многочастном устройстве мира, видимый и невидимый миры. Многочисленные примеры из истории древних периодов истории искусства различных стран

Музей-усадьба М.И. Глинки

деревня Новоспасское Ельнинского района

т.(48146)3-25-13, 3-25-16

10.00 - 16.00 – Тематические экскурсии для школьников по Музею-усадьбе М.И.Глинки

«Учеба М.И.Глинки в Санкт-Петербургском Благородном пансионе при Главном педагогическом институте». К 200-летию со дня открытия. Лекция для школьников по заявкам

Дом-музей М.А. Егорова (г.Рудня, п.Молкомбината, д. 15, т. (48141)4-21-02)

10.00-16.00 – День открытых дверей в музее, посвященный началу учебного года

12.00 – «Жизнь и подвиг Михаила Егорова». Урок мужества для школьников

Дом-музей Н.М. Пржевальского (Демидовский р-н, пос. Пржевальское, ул. Советская, д.49; 4-8147- 2-63-73)

10.00-16.00 – День открытых дверей в музее. Тематические интерактивные экскурсии и мероприятия

«Знаешь ли ты свой край?» – викторина для школьников

«Занимательный урок» Детского Дома творчества п. Пржевальское, литературно-музыкальная композиция

Музей-усадьба А.Т.Твардовского (Починковский р-н, х. Загорье; т. (48149) 5-24-20)

10.00, 11.00 – «Школьные годы Саши Твардовского». Тематическая экскурсия для школьников