«Компетентность + качество = квалификация»

9 Сент. 21:00 2018-09-10T07:15:22+03:00

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Институт информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радио-электроники (ИИТ БГУИР) является одним из лидеров в области повышения квалификации и переподготовки, дополнительного образования взрослых. Огромный плюс института состоит не только в богатом опыте обучения IТ-специалистов, но и в наличии устоявшейся практики совместной работы с ведущими IТ-компаниями. ИИТ БГУИР имеет право выдавать помимо дипломов государственного образца ряд признанных в мире профессиональных IT - сертификатов.

О том, как успешно оставаться в тренде IT-сферы, и о реальных преимуществах обучения в институте беседуем с деканом факультета повышения квалификации и переподготовки ИИТ БГУИР, кандидатом технических наук Владимиром Федосенко.

- Начну с распространённой фразы. Сейчас многие работодатели сетуют, что образовательные программы...

- Давайте я продолжу: не соответствуют потребностям рынка. Но, зная о такой распространённой позиции, именно на требованиях работодателей мы делаем особый акцент. Образовательные программы разрабатываются с участием IТ-сообществ и высококвалифицированных сотрудников IТ-компаний. В ИИТ БГУИР предлагают действительно престижные специальности переподготовки. Наши программы практико-ориентированные, мы предлагаем обучение по самым востребованным и современным направлениям и технологиям. Но при этом наши образовательные программы открыты для изменений, мы всегда идём навстречу слушателю и стараемся максимально учесть его интересы и пожелания.

Мы работаем в тесном контакте с компаниями IТ-сектора, и не только для того, чтобы слушатели могли получить рекомендацию для трудо-устройства, но и для установления обратной связи. Это весомый аргумент, эффективность которого уже успели оценить наши слушатели и их работодатели. Выпускники наших образовательных программ успешно работают в IТ-компаниях по всему миру.

- Если мы говорим об айтишниках, то они постоянно заняты на проектах. ИИТ БГУИР входит в их положение, чтобы согласовать интересы рабочего графика с учёбой?

- Конечно, мы предлагаем разно-образные формы получения образования: от стандартных очных до заочных с элементами дистанционного обучения. Причём каждый слушатель может выбрать наиболее удобный для себя график обучения. Собственно, по такому же графику работают и преподаватели - ИИТ БГУИР активно задействует в обучении специалистов IТ-компаний. Они делятся опытом практической разработки, оттачивают у нас своё педагогическое мастерство, сочетая его с практикой работы на проектах.

- Айтишники - требовательные слушатели. Что в институте с материальной базой?

- Аудитории у нас оснащены широкоформатными проекторами, современной компьютерной техникой и программным обеспечением, ин-терактивными досками. То есть всё необходимое для организации успешного процесса обучения имеется.

- Весомый аспект для потенциальных слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки - цена обучения? Конечно, в основном это люди работающие, но они тем более рачительны в финансовых вопросах.

- Вы наверняка заметили на главной странице нашего сайта девиз учреждения «Компетентность + качество = квалификация».

А раз одна из вершин этой триады - качество, то и цена, безусловно, приемлемая. Актуальные цены на обучение можно узнать на нашем сайте, а при длительных программах обучения (сроком более трёх месяцев) предусмотрена оплата по периодам и рассрочка платежей.

- Владимир Алексеевич, а как бы вы сформулировали пять весомых причин для обучения в ИИТ БГИУР?

Контакты:

Федосенко Владимир Алексеевич, декан факультета квалификации и переподготовки, кандидат технических наук, доцент

220037, г. Минск, ул. Козлова, 28, к. 403-8

E-mail: fedosenko@bsuir.by

Тел.: +375 (17) 294-68-43, GSM: +375 (44) 711-36-11, факс: +375 (17) 233-93-47

Гарбуз Виталий Борисович, заместитель декана факультета повышения квалификации и переподготовки

220037, г. Минск, ул. Козлова, 28, к. 402-8

E-mail: garbuz@bsuir.by

Тел.: +375 (17) 294-68-33, GSM: +375 (29) 686-61-14, факс: +375 (17) 233-93-47

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». Институт информационных технологий БГУИР. УНП 100512938.

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