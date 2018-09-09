В центре внимания – лен

9 Сент. 21:25 2018-09-10T07:20:01+03:00

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Будущий льнокомбинат, который возводится в Сафоновском районе, при выходе на полную мощность может стать крупнейшим предприятием в России.

На минувшей неделе губернатор Алексей Островский посетил Сафоновский район. Во время рабочего визита в муниципалитет глава региона побывал на площадке будущего льнокомбината, где уже началась подготовка к строительству, а также осмотрел экспозицию штаба-музея поискового отряда «Боевое братство».

Своя пряжа

Рабочий визит губернатора начался с посещения площадки будущего льнокомбината, который на территории государственного индустриального парка «Сафоново» возводит ООО «Русский лен» (предприятие входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро» – Прим. ред.).

Напомним, строительство индустриального парка «Сафоново», предназначенного для размещения промышленных предприятий II-V класса опасности (пищевая, сталелитейная, химическая, текстильная промышленность и др.), ведется с 2015 года. Его общая площадь (130 га) позволит разместить более 20 предприятий-резидентов. Сегодня здесь возводится современный льноперерабатывающий комплекс – первый в масштабах страны за последние 30 лет. Помимо льнокомбината, проект предполагает строительство льнозавода по переработке льнотресты и фабрики пряжи, что, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию всей льняной отрасли России (соответствующая договоренность была подтверждена в феврале этого года на одной из площадок Российского инвестиционного форума в Сочи в рамках рабочей встречи губернатора Алексея Островского с гендиректором ООО «Промагро-Менеджмент» Константином Клюкой – Прим. ред.).

Как рассказал во время экскурсии по стройплощадке исполнительный директор ООО «Русский лен» Андрей Карачев, новое производство будет нацелено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт. Также инвестор проинформировал главу региона, что в марте нынешнего года компания стала резидентом индустриального парка «Сафоново».

Предполагается, что новый производственный комплекс стоимостью около 2 млрд рублей будет перерабатывать 10 тыс. тонн льнотресты, тогда как выпуск льносмесовой пряжи составит 4 тыс. тонн в год. Социальный эффект выразится в создании более 220 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность льнокомбинат может стать крупнейшим предприятием по переработке льна в Российской Федерации.

В качестве сырьевой базы для производства пряжи будет использоваться котонизированное и высокономерное длинное льноволокно, наиболее востребованное на рынке. При этом приоритет отдается местным поставщикам – компания «Русский лен» готова к заключению контрактов на покупку льноволокна у сельхозпроизводителей Смоленщины, а в будущем планирует самостоятельно заняться выращиванием льна-долгунца для получения из него льнотресты. Так, инвестор уже организовал в Вяземском районе экспериментальную площадку на 68 га.

Драйвер экономики

На площадке началась подготовка к строительству: проведено выравнивание и частичная расчистка территории, построен первый пусковой комплекс, включающий два склада для хранения льнотресты, лабораторию и весовую. Общая площадь застройки составляет 15 га.

«В сентябре начнет работу первый пусковой комплекс, который включает две шохи (склады для хранения льнотресты), весовую и лабораторию. В ближайшее время мы запустим первую шоху для приемки тресты, сегодня под нее выкладывается асфальт. Вторая шоха будет готова до конца этого месяца. Сдача льнозавода планируется в четвертом квартале следующего года. В перспективе на остальных 20 га, которые мы арендовали в индустриальном парке, в течение 2-3 лет будет построена фабрика пряжи.

Хочу поблагодарить администрацию области за оказанную помощь в организации расчистки будущей строительной площадки от кустарника и мелколесья, а также возведение трансформаторной подстанции – в следующем году она заработает на полную мощность», – пояснил Андрей Карачев.

По словам Андрея Карачева, в реализацию проекта уже вложено 250 млн рублей, из которых 150 млн рублей – собственные средства инвестора. Также есть поддержка на уровне федерального центра. Так, в мае 2018 года Минсельхозом России согласован льготный инвестиционный кредит на сумму 1 млрд рублей под процентную ставку до 5% для строительства комплекса, а также принято положительное решение о включении компании в реестр заемщиков льготного инвестиционного кредитования. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе апрельской двусторонней встречи губернатора Алексея Островского с министром сельского хозяйства.

Следует отметить, что проект также предполагает возрождение сельскохозяйственного машиностроения на Смоленщине. Первым шагом в этом направлении стало приобретение компанией «Русский лен» высокопроизводительной самоходной теребилки Dehondt ADE18, изготовленной Вяземским машиностроительным заводом, на базе которого холдинг «Dehondt technologies Développement» (Франция) выпускает льноуборочную технику и оборудование по первичной переработке длинного льноволокна. Эта работа проводится по ранее заключенному между администрацией региона и французскими инвесторами соглашению, которое было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года.

«Вы взяли очень хороший темп. Я вижу, что мероприятия, о которых вы меня проинформировали, выполняются в соответствии с нашими договоренностями. Со своей стороны администрация региона все взятые обязательства – и по строительству подстанции, и по предоставлению необходимых ресурсов, включая электроэнергию и подготовку площадки для реализации проекта, и по всем остальным направлениям, в том числе оказанию содействия в получении кредита на льготных условиях по линии Минсельхоза, также выполнила. Мы очень благодарны вам, Андрей Петрович (Карачев), за то, что компания «Русский лен» строит первый за 30 лет льнокомбинат в стране именно у нас в регионе. Для смолян традиции льноводства, сохранение преемственности – это очень важный вопрос. Во многом, руководствуясь именно этим обстоятельством, а также льноводческим опытом Смоленщины, я и мои подчиненные ставим амбициозную задачу по постепенному возвращению Смоленской области лидерских позиций в России по льнопроизводству», – заявил глава региона, ознакомившись с бизнес-планом инвестора.

«Боевое братство» переедет в новое помещение

Убедившись в хороших темпах строительства будущего льнокомбината, Алексей Островский посетил штаб-музей поискового отряда «Боевое братство», где поисковики организуют выставки, встречи с ветеранами и молодежью по итогам мероприятий «Вахта Памяти», которые проходят на территории района. Некоторые выставочные экспонаты можно подержать в руках, тем самым в прямом смысле прикоснувшись к истории родного края.

В центре внимания – лен

«Боевое братство» ведет свою деятельность с 2009 года. За это время поисковики подняли останки более 860 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, установили имена 72 бойцов, чьи тела были переданы родственникам для захоронения на малой родине.

Во время экскурсии председатель Сафоновского районного отделения Смоленского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» – командир поискового отряда «Боевое братство» Александр Герасенков рассказал Алексею Островскому, что с каждым годом экспозиция расширяется, параллельно с этим многие предметы периода ВОВ, найденные на «Вахтах Памяти», передаются в школьные и краеведческие музеи района. Сегодня здесь представлено более 20 единиц оружия. Особая гордость «Боевого братства» – подъем пикирующего бомбардировщика Пе-2, который вместе с останками экипажа был найден в районе деревни Воротыново. Поисковикам удалось восстановить имена погибших летчиков, в настоящее время они захоронены на воинском мемориале в деревне Рыбки. Также командир поискового отряда добавил, что экспозицию можно было бы расширить, но не хватает выставочных площадей.

«Нам дорог каждый экспонат музея, потому что он хранит свою собственную историю о той страшной войне», – сказал Александр Герасенков и поблагодарил губернатора за большое внимание к поисковому движению, а также оказание всемерной поддержки. Поисковик напомнил, что в 2012 году обратился к главе региона с просьбой помочь подыскать помещение для нужд организации, так как на местном уровне решить этот вопрос не удавалось. Алексей Островский проблему оперативно решил, и в течение месяца помещение на безвозмездной основе было передано в пользование поисковикам.

«Александр Владимирович, не нужно меня благодарить – это мой долг и моя обязанность. А вот вам и вашим ребятам – низкий поклон и огромные слова благодарности за ту работу, которую вы проводите, за ваш личный вклад в сохранение памяти о наших предках, о тех, кому мы обязаны жизнью», – подчеркнул губернатор, пообещав совместно с главой Сафоновского района решить вопрос о предоставлении альтернативного помещения с большей площадью для расширения экспозиции музея поискового отряда.