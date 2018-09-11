2018-09-11T14:06:51+03:00
Недвижимость

Отключение воды в Смоленске 12 сентября: список адресов

Горводоканал запланировал ремонтные работы
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Из-за ремонтных работ Горводоканала, 12 сентября в Смоленске отключат холодную воду на 16 улицах:

В зоне отключения окажутся:

улица Ленина, 1, 2/1 (гостиница «Смоленск»), 4 (гимназия № 1), 7/2,

площадь Ленина, 4 (драмтеатр),

улица Октябрьской революции, 1б, 4, 6,

улица Карла Маркса, 8, 10, 12, 14

улица Кирилла и Мефодия, 1, Лопатинский сад,

улица Пржевальского, 1, 2, 2а, 2б (общежитие, библиотека) 3, 4 (СмолГУ), 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, стадион «Спартак»,

улица Маяковского, 3, 5, 5а, 5б, 7

улица Глинки, 1, 3,

улица Коненкова, 2/12 – 24, 3 – 19

улица Козлова, 3, 3а, 5, 6

улица Войкова, 9, 9а (планетарий), 10 (гаражи МЧС), 6, 8, 8а, 12 (корп. 1, 2)

улица Ногина, 22 – 32

улица Воровского, 19, 23, 22 – 28

улица Бакунина, 3, 5, 5а, 7а, 7б, 9 (ЦТП – 9), 11, 13, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 14 (школа № 28)

переулок Бакунина, 1, 2, 4а

улица Красина, 2д, 26а, 5/28, 38а (детский сад «Алиса»).

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