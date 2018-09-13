В Смоленске открыли памятник «Дяде Васе»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-13T22:18:53+03:00

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Немногим больше месяца прошло с празднования Дня Воздушно-десантных войск, как в областном центре появился памятник легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.

Напомним, представители Смоленской областной организации «Десантное братство» обратились к председателю Смоленской областной думы, руководителю регионального отделения «Единой России» Игорю Ляхову и сенатору от Смоленской области Францу Клинцевичу с просьбой увековечить память основателя войск. Инициативу десантников поддержали, так как установка памятника командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову внесет существенный вклад в развитие патриотического движения.

6 сентября история получила достойное завершение. В областном центре прошла церемония открытия.

Сдержали слово

Председатель регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что собравшихся на митинге объединили истинные ценности – любовь к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг вечером на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга», собрались сотни людей. С красными гвоздиками военнослужащие Смоленского гарнизона, ветераны-десантники и воины-интернационалисты, духовенство Смоленской епархии, члены общественных организаций, смоленские кадеты и юнармейцы, воины-десантники, а также неравнодушные смоляне ждали открытия бюста легендарного военачальника, чтобы возложить к нему цветы. К собравшимся обратился заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Сегодня мы не просто открываем памятник, мы закладываем Аллею Героев-интернационалистов», – сообщил сенатор от Смоленской области, добавив, что в следующем году в сквере также будут установлены бюсты Героев Советского Союза и России Григория Ивановича Бояринова и Александра Александровича Прохоренко. «Мы с Игорем Васильевичем (Ляховым) имеем возможность держать слово и с Божьей помощью сделаем и эти благие дела», – пообещал Франц Адамович.

Батя

Имя Василия Маргелова знает каждый школьник. Оно ежедневно звучит в 1-й роте 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, потому что его произносят на каждой поверке личного состава. Он навечно зачислен почетным солдатом еще с 1985 года.

Василия Филипповича Маргелова называют «Суворовым XX века». На протяжении четверти века он возглавлял «крылатую гвардию» и, без преувеличения, стал ее символом. Многие даже стали расшифровывать аббревиатуру ВДВ, как «Войска Дяди Васи». Василий Маргелов прошел всю войну, участвовал в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии.

Маргелов относился к подчиненным как отец родной. Был суровым и требовательным, но никому не позволял обижать «крылатую пехоту».

Как реорганизатор ВДВ, Василий Маргелов знаменит тем, что ввел новое вооружение, а в форме ВДВ появились тельняшка и берет. И именно под началом Маргелова десантные войска стали одниой из самых мобильных в боевой структуре Вооруженных Сил служб. А конкурс в Рязанское воздушно-десантное училище перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа: срезавшиеся на экзаменах абитуриенты по два-три месяца, до снегов и морозов, жили в лесах под Рязанью в надежде, что кто-то не выдержит нагрузок и можно будет занять его место.

Чтобы помнили…

«Наверное, не побоюсь этого сказать, нет такой нации, которая бы так чтила память своих героев, как мы с вами, – многонациональный русский народ. И это не случайно, потому что в самой нашей генетике заложены любовь к Отечеству, любовь к ближнему и ответственность за будущие поколения людей, живущих на нашей святой земле. То, что здесь вот уже создана фактически Аллея Героев нашей страны, – это важный показатель нашей души. Дай Бог, чтобы подрастающее поколение не просто чтило память, а подражало героям нашего Отечества, среди которых яркой звездой горит личность Василия Филипповича Маргелова», – сказал Митрополит Исидор.

Приехавший на открытие бюста представитель Администрации Президента Российской Федерации, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Союз десантников», Герой России Алексей Романов напомнил, что 2 августа начинается с молебна на Красной пощади и посещения могилы командующего на кладбище Новодевичьего монастыря. «Открытие бюста – это возможность прикоснуться к памяти, благодаря которой люди помнят и чтят своих предшественников», – отметил Алексей Романов.

«Мы сегодня выполнили то чаяние, с которым к нам обратились десантники, сказав, что собираемся-то мы здесь постоянно, а вот символа нашего десантного здесь нет. Мы установили памятник Василию Маргелову, чья огромная заслуга в том, что он создал войска, которые авторитетны, мобильны, сильны и так достойно воспринимаются обществом», – сказал на митинге председатель регионального парламента Игорь Ляхов, подчеркнув, что собравшихся на митинге объединили истинные ценности – любовь к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма.

По ранее заведенной традиции честь открыть бюст выпала представителям трех поколений десантников: ветерану ВДВ Виктору Дроголовскому, сенатору от Смоленской области Францу Клинцевичу и курсанту академии ПВО Николаю Томилину.

Вечер памяти Василия Маргелова продолжился в концертном зале культурно-досугового центра «Губернском» выступлением группы «СССР». На концерте вспомнили события афганской войны и славных Героев Отечества.

Справка «КП»

Василий Филиппович Маргелов – советский военачальник, командующий ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, кандидат военных наук. Обладатель множества государственных наград, в том числе двух орденов Отечественной войны первой степени, а также наград иностранных государств (Болгария, Венгрия, Германия, Китай).

Памятники Василию Маргелову есть в десятках городов России, в Белоруссии, Молдавии, на Украине.

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