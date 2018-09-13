Продуктовый сервис

СЕГОДНЯ 21:20 2018-09-13T22:26:51+03:00

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В рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между администрацией области и руководством «ИКС 5 Ритейл Групп» в феврале 2018 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, губернатор Алексей Островский посетил распределительный центр «Москва-Север» и ознакомился с технологией его работы. Также глава региона провел рабочую встречу с вице-президентом компании Станиславом Наумовым, в ходе которой обсуждались совместные проекты на территории региона, в частности, создание аналогичного центра на площадке индустриального парка «Феникс».

Подписанное на Сочинском инвестиционном форуме соглашение о сотрудничестве направлено на развитие и совершенствование розничной торговли в регионе, продвижение продукции российских, в том числе локальных, производителей в торговых сетях компании. Так, в рамках этой работы в феврале нынешнего года в Смоленске на Краснинском шоссе был открыт супермаркет «Перекресток» – он стал одним из первых магазинов «ИКС 5 Ритейл Групп» в областном центре, куда поставляются товары местного производства.

Помимо этого, компания планирует разместить в регионе крупный распределительный центр площадью 16 тысяч квадратных метров по длительному хранению, переработке и продаже овощей и фруктов. Его создание позволит смоленским сельхозпроизводителям, а также аграриям из соседних регионов получить дополнительный канал для гарантированного сбыта продукции. Немаловажно, что ожидаемый социальный эффект выразится в создании 300 новых рабочих мест. При этом, по предварительным данным, объем вложенных средств составит порядка 1,5 млрд рублей.

Три кита эффективной работы

На площадке РЦ «Москва-Север» директор распределительного центра Владислав Розов рассказал губернатору Алексею Островскому, что подобные оптовые склады ориентированы на размещение практически всех категорий товаров (овощи, фрукты, мясо и рыба, молочные продукты, яйца, мясная и рыбная гастрономия и др.). Они включают несколько специализированных зон, в каждой из которых поддерживается необходимый температурный режим. По словам Владислава Розова, поставка продукции через распределительные центры дает деловым партнерам «ИКС 5» ряд преимуществ, в их числе – снижение транспортных расходов, расширение ассортимента товаров в магазинах торговых сетей, рост объема продаж и др. «Этот распределительный центр открылся год назад, и за время его существования нашими клиентами уже стали порядка 700 магазинов «Пятерочка». Можно сказать, что деятельность «Москва-Север» выходит за рамки работы стандартных распределительных центров. Если говорить про цепочку поставок, то мы активно взаимодействуем со всеми поставщиками, клиентами и, что немаловажно, покупателями. Это позволяет существенно повысить эффективность нашей работы», – подчеркнул Владислав Розов.

В продолжение обсуждения вице-президент компании «ИКС 5 Ритейл Групп» Станислав Наумов рассказал Алексею Островскому о планах по строительству аналогичного распределительного центра в Смоленской области: «В рамках нашего соглашения о сотрудничестве точно такой же распределительный центр, оборудованный для хранения овощей и фруктов, будет построен в вашем регионе, на территории индустриального парка «Феникс». Выбранная нами площадка соответствует всем современным требованиям и стандартам. До середины октября мы закончим необходимые процедуры по подготовке проекта и будем готовы приступить к строительству. Создание комплекса «Москва-Север» заняло около 8 месяцев, соответственно ориентировочный срок запуска распределительного центра в Смоленской области – середина 2019 года».

В дополнение к этому Станислав Наумов отметил уникальное геоэкономическое положение региона: «Учитывая столь выгодное расположение Смоленской области, могу предположить, что будущий распределительный центр станет достаточно эффективным пунктом обработки импортной продукции. Мы сейчас активно развиваем прямой импорт. Чтобы не перегружать морские порты, в Смоленской области мы построим фактически первый «сухой порт», который сможет агрегировать продукцию из-за рубежа, обрабатывать ее и отправлять в другие регионы страны. В то же время продукция местных производителей также займет на распределительном центре достойное место».

Прямая речь

«В регионе осуществляется действительно уникальный проект по развитию регионального бренда «Смолпродукт». Другим субъектам пока не удается наладить подобный механизм. Местные товары, которые пользуются спросом у жителей региона, уже представлены в магазинах нашей сети в Смоленской области. Благодаря созданию распределительного центра эта продукция начнёт продвигаться дальше, завоевывать новые рынки, в том числе – выход на Москву. Сейчас у нас на стадии реализации находится контракт по поставкам продукции смоленской компании «Лалибела Кофе» – в скором будущем несколько сотен наших магазинов по всей стране будут готовы представить ее на своих прилавках».

(Станислав Наумов, вице-президент компании «ИКС 5 Ритейл Групп»).

Благодаря соглашению главы региона Алексея Островского и руководства «ИКС 5 Ритейл Групп» смоленские товаропроизводители получат дополнительный канал для гарантированного сбыта продукции.

Уникальный проект

Также в ходе встречи Алексей Островский и Станислав Наумов рассмотрели вопросы развития единого регионального торгового бренда «Смолпродукт», создание которого инициировал губернатор в начале нынешнего года с целью кооперации предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Смоленщины. Сегодня марка объединяет уже более 30 производителей и свыше 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские, мясные, молочные изделия, мука, крупа, напитки, бакалейная продукция). В каталоге представлены товары таких предприятий Смоленщины, как СППК «Васьковский», агроферма «Катынь», птицефабрика «Сметанино», завод «Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», ИП Диев, консервный завод «Смоленский», фабрика мороженого «ЮМО», компания по производству натуральных продуктов питания «Елизавета+», производитель воды и напитков «Эридан» и др. Планируется, что до конца года на прилавках «Перекрестка», «Пятерочки» и «Карусели» в Смоленской области появится бОльшая часть товарных категорий продукции, объединенных под единым региональным брендом «Смолпродукт». Например, в ближайшее время в них можно будет приобрести товары молочной категории, включающие 7 позиций.

Говоря о реализации проекта, вице-президент «ИКС 5 Ритейл Групп» отметил, что подобная практика (поставка продукции местных производителей под единым брендом в федеральные торговые сети через регионального оператора) не имеет аналогов в России. «При вашей поддержке, Алексей Владимирович, в регионе осуществляется действительно уникальный проект по развитию регионального бренда «Смолпродукт». Другим субъектам пока не удается наладить подобный механизм. Местные товары, которые пользуются спросом у жителей региона, уже представлены в магазинах нашей сети в Смоленской области. Благодаря созданию распределительного центра эта продукция начнет продвигаться дальше, завоевывать новые рынки, в том числе – выход на Москву. Сейчас у нас на стадии реализации находится контракт по поставкам продукции смоленской компании «Лалибела Кофе» – в скором будущем несколько сотен наших магазинов по всей стране будут готовы представить ее на своих прилавках», – заявил Станислав Наумов.

В свою очередь Алексей Островский отметил конструктивное взаимодействие, сложившееся между администрацией Смоленской области и руководством компании: «Станислав Александрович, я благодарен вам за добрые слова в адрес администрации региона, а также за то, что вы активно нам способствуете в продвижении продукции смоленских товаропроизводителей в торговые сети вашей компании. Безусловно, это большое подспорье, поскольку местным производителям крайне непросто входить в федеральные сети. И то, что такой крупнейший российский ритейлер, как «Икс 5 Ритейл Групп», пошел нам навстречу, представляя смоленскую продукцию в своих магазинах, причем в разных ценовых сегментах, дорогого стоит. Хочу также выразить вам признательность за активную работу по созданию распределительного центра на площадке индустриального парка «Феникс». Готов оказывать всестороннюю помощь в организации этого процесса».

Справка «КП»

«ИКС 5 Ритейл Групп» (X5 RetailGroup) – одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний, объединяющая торговые бренды «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Сегодня в Смоленской области расположено 120 магазинов федеральной сети (супермаркет «Перекресток», гипермаркет «Карусель» и 118 магазинов «Пятерочка»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В России работает 48 распределительных центров компании «ИКС 5 Ритейл Групп» («Москва-Север» – один из самых высокотехнологичных в стране). На Смоленщине комплекс будет расположен на площади 16 тысяч квадратных метров. Центр принесет региону 300 новых рабочих мест. По предварительным данным, объем вложенных средств составит порядка 1,5 млрд рублей.