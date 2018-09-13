2018-09-13T22:31:09+03:00
Происшествия

Пожароопасный сезон ещё не закончен!

Самая жаркая пора года прошла, но ещё не исключён риск возникновения лесных пожаров.
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ФОТО: ГУ МСЧ по Смоленской областиФОТО: ГУ МСЧ по Смоленской области
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Поэтому ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» напоминает, что в области действует бесплатный номер – «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00, куда следует сообщать о возгораниях и нарушениях правил пожарной безопасности в лесах. Так же информацию о фактах нарушения лесного законодательства можно отправлять через бесплатное мобильное приложение «Берегите лес». Данное приложение позволяет не только сообщать о лесных пожарах, но и следить за лесопожарной обстановкой в области.

По данным Региональной диспетчерской службы, с начала года на номер «прямой линии лесной охраны» поступило 84 звонка с сообщениями о возгораниях, незаконных рубках и свалках мусора. Через приложение «Берегите лес» поступило 16 сообщений о пожарах. Благодаря своевременной информации от граждан удалось избежать возникновения крупных лесных пожаров.

За пожароопасный сезон по системе ИСДМ-Рослесхоз на территории области было зарегистрировано около 1730 термоточек на площади 275 115 га. Все зарегистрированные термоточки обработаны диспетчерами РДС совместно с лесничествами и работниками МЧС. Так же специалистами Региональной диспетчерской службы было отработано более 20 тыс. пожароопасных объектов, выявленных системой видеомониторинга «Лесохранитель».

Всего за пожароопасный сезон 2018 года на территории области было зарегистрировано 11 лесных пожаров общей площадью 7,85 га.

Уважаемые граждане! Пожаро-опасный сезон будет продолжаться до установления постоянной дождливой осенней погоды, поэтому, находясь в лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности! Не разжигайте костры в неположенных местах, не поджигайте листья, не бросайте окурки и спички, не оставляйте после себя мусор.

Пусть осенние леса золотит листва, а не огонь пожаров!

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