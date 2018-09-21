Yota арендует рекламные места за рубль
Yota арендует рекламные места за рубль. Чтобы получить рубль, достаточно перейти на сайт https://arenda.yota.ru/ и выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама Yota.
QA по аренде за рубль.
1) А как вы проверяете, поставил абонент рекламу на аватарку или на стену?
- Не проверяем, все на доверии и желании клиента.
2) Участие могут принять только пользователи Yota?
- Участвовать могут пользователи всех операторов.
3) Когда рубль поступит на счет?
- Рубль зачисляется на счет в течение суток.
4) Используя Сервис, Пользователи соглашаются с тем, что в случае получения вознаграждения их информация, размещённая в социальных сетях или предоставленная Пользователем могут быть использованы Администратором Сайта в целях информирования третьих лиц о Сервисе/ Сайте без дополнительного согласия Пользователей и без уплаты за это какого-либо дополнительного вознаграждения. То есть вы можете использовать аватарки и посты пользователей для рекламы?
- Да, можем, но речь идёт только об изображениях, которые были сгенерированы на сайте.
«Текущая рекламная кампания - ироничный взгляд на всю рекламу, которая нас окружает. А это ироничный взгляд на все конкурсы, розыгрыши, раздачу призов и т.д. Поэтому и рубль», - комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Проект создан Yota совместно с креативным агентством Friends.
На правах рекламы