СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-21T09:55:31+03:00

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Yota арендует рекламные места за рубль. Чтобы получить рубль, достаточно перейти на сайт https://arenda.yota.ru/ и выбрать соцсеть, в которой будет размещена реклама Yota.

QA по аренде за рубль.

1) А как вы проверяете, поставил абонент рекламу на аватарку или на стену?

- Не проверяем, все на доверии и желании клиента.

2) Участие могут принять только пользователи Yota?

- Участвовать могут пользователи всех операторов.

3) Когда рубль поступит на счет?

- Рубль зачисляется на счет в течение суток.

4) Используя Сервис, Пользователи соглашаются с тем, что в случае получения вознаграждения их информация, размещённая в социальных сетях или предоставленная Пользователем могут быть использованы Администратором Сайта в целях информирования третьих лиц о Сервисе/ Сайте без дополнительного согласия Пользователей и без уплаты за это какого-либо дополнительного вознаграждения. То есть вы можете использовать аватарки и посты пользователей для рекламы?

- Да, можем, но речь идёт только об изображениях, которые были сгенерированы на сайте.

«Текущая рекламная кампания - ироничный взгляд на всю рекламу, которая нас окружает. А это ироничный взгляд на все конкурсы, розыгрыши, раздачу призов и т.д. Поэтому и рубль», - комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Проект создан Yota совместно с креативным агентством Friends.

На правах рекламы