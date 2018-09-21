Список улиц в Смоленске, где на табличках с историческим названием есть QR-коды
ул. Бакунина, д.12;
ул. Барклая де Толли на доме 45/1 по ул. Б. Советская;
ул. Большая советская, д. 16/17
ул. Ленина;
ул. Большая Краснофлотская, д. 1;
ул. Герцена, д. 2 (СГУ);
ул. Докучаева, д. 1;
ул. Карла Маркса, д. 12;
ул. Козлова, д. 3;
ул. Коммунистическая, д. 1/9
ул. Маяковского;
ул. Коненкова, д. 2/12;
ул. Красный ручей, д. 13;
ул. Крупской, д. 28 (СГМА);
ул. Ленина, д. 23/8;
ул. Маршала Жукова, д. 9;
ул. Октябрьской революции, д. 8;
ул. Пржевальского, д. 4;
ул. Реввоенсовета, д. 22;
ул. Студенческая, д. 4;
ул. Тимирязева, д. 2;
ул. Урицкого, д. 4;
ул. Фурманова, д. 43;
ул. Николаева, д. 4;
ул. Дзержинского, д. 3;
ул. Коммунистическая, д. 6.