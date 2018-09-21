2018-09-21T10:06:19+03:00
Общество

Список улиц в Смоленске, где на табличках с историческим названием есть QR-коды

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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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ул. Бакунина, д.12;

ул. Барклая де Толли на доме 45/1 по ул. Б. Советская;

ул. Большая советская, д. 16/17

ул. Ленина;

ул. Большая Краснофлотская, д. 1;

ул. Герцена, д. 2 (СГУ);

ул. Докучаева, д. 1;

ул. Карла Маркса, д. 12;

ул. Козлова, д. 3;

ул. Коммунистическая, д. 1/9

ул. Маяковского;

ул. Коненкова, д. 2/12;

ул. Красный ручей, д. 13;

ул. Крупской, д. 28 (СГМА);

ул. Ленина, д. 23/8;

ул. Маршала Жукова, д. 9;

ул. Октябрьской революции, д. 8;

ул. Пржевальского, д. 4;

ул. Реввоенсовета, д. 22;

ул. Студенческая, д. 4;

ул. Тимирязева, д. 2;

ул. Урицкого, д. 4;

ул. Фурманова, д. 43;

ул. Николаева, д. 4;

ул. Дзержинского, д. 3;

ул. Коммунистическая, д. 6.

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