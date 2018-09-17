Фестиваль «Вяземское сражение — 1812 года» в Смоленской области программа мероприятий

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-17T11:12:33+03:00

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22 и 23 сентября в Вязьме и в селе Колодезное недалеко от Семлёво в Смоленской области пройдет военно-исторический фестиваль «Вяземское сражение — 1812 года», сообщают организаторы.

В программе шествие и парад участников военно-исторических клубов, «ожившая картина», возможность посетить бивак реконструкторов и, конечно же, само сражение.

22 сентября, суббота, Вязьма

12.20 — возложение цветов к памятнику «Доблестным предкам»; шествие участников фестиваля по улице Ленина; построение военно-исторических клубов на Советской площади.

13.00 — церемония открытия фестиваля и военная реконструкция Вяземского сражения на главной площади города, которая в 1812 году носила название Торговой, а ныне называется Советская.

Знаменитая картина Петера фон Гесса «Вяземское сражение» оживёт в исторической части города на том же месте где и была запечатлена победа русского оружия.

Возле ДК «Центральный» развернутся сувенирные лавки и точки питания.

После реконструкции сражения пройдёт плац-парад военно-исторических клубов, и зрители смогут пообщаться и сфотографироваться с участниками сражения.

23 сентября, воскресенье, село Колодезное (близ Семлёво Вяземского района)

10.00 — отправление автобусов от Советской площади до села Колодезное под Семлёво, где будет разбит исторический бивак — лагерь клубов военной реконструкции.

12.00 — демонстрация в реальных природных условиях реконструкции исторического сражения 1812 года.

Рядом с полем сражения будут размещены торговые ряды с точками питания и сувенирной продукцией.

13.00 — плац-парад участников реконструкции исторического сражения 1812 года.

До и после зрелища зрители смогут пообщаться с участниками клубов, посмотреть, как устроен исторический лагерь, сфотографироваться с героями сражения.

Для личного транспорта зрителей будет отведена специальная стоянка.