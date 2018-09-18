СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-18T17:20:08+03:00

День города-2018 в Смоленске: программа мероприятий Фото: Александр ГУБАРЕВ

Отмечать праздник в областном центре будут 4 дня

Изменить размер текста: A A

25 сентября в этом году выпало на будни, поэтому отмечать День города-2018 в Смоленске планируют четыре дня: с 25 по 29 сентября. Основные народные гулянья запланированы на субботу. Программа празднования Дня города уже опубликована.

24 сентября

14:00, ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский» — музыкальный проект «Памяти героев-краснодонцев» с участием сводного духового оркестра Балакиревских школ России.

25 сентября

10:00, Сквер памяти Героев – митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков, возложение венков и цветов к Вечному огню и могилам героев.

28 сентября

12:00 – 14:30, трамвай маршрута №4 – акция «Музыкально-поэтический трамвай» с участием смоленских поэтов и лучших творческих коллективов города.

29 сентября

11:00 – 16:00, площадь Ленина, ул. Коммунистическая:

- торжественное шествие подразделений ВА ВПВО ВС РФ и проход механизированной колонны вооружения и военной техники;

-информационно-пропагандистская акция «Служба по контракту – Твой выбор» (выступление военного оркестра, творческих коллективов и воинов-разведчиков, демонстрация образцов военной техники, вооружения и снаряжения ВС РФ, работа полевой кухни).

11:00 – 18:00, улицы Октябрьской Революции и Дзержинского (пешеходная зона) – театрализованная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» (работа скоморохов, розыгрыш призов, проведение мастер-классов).

12:00 – 17:00, площадка у памятника Ф. Коню – концертная программа «Живи и процветай, любимый город!» с участием фольклорных коллективов и ансамблей народной песни города и области.

12:00 – 16:00, площадка у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному герою В. Теркину – праздничная концертная программа «Смоленск – жемчужина России» с участием фольклорных, эстрадных, хореографических коллективов и солистов города.

12:00 – 17:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» (Массовое поле) – праздничный концерт «Цвети, Смоленск, и молодей!» с участием лучших детских хореографических и вокальных коллективов, солистов, народных фольклорных и казачьих ансамблей.

12:00 – 16:00, площадка перед кинотеатром «Современник» — научно-познавательная интерактивная площадка ИЦАЭ «Включись в движение»:

открытие городских качелей,

атомный футбол,

шахматные баталии,

атом-граффити.

12:00 – 15:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» (Массовое поле) – фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче» (конкурс рисунка на асфальте, флешмоб, акция «Кофе в обмен на электронный счёт»)

13:00 – 14:00, площадка у башни Громовой – показательные выступления казаков (рубка мишени, упражнения с шашкой, мастер-класс).

16:00 – 22:00, площадь Ленина – праздничная программа «В ритме сердца города» (выступление профессиональных коллективов, артистов, команд КВН, световое, лазерное, зеркальное, файер-шоу).

17:00 – 22:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» (Массовое поле) – праздничный концерт «Тебе, Смоленск!» (выступление популярных вокальных, танцевальных коллективов и кавер-групп города).

18:00, ОГАУК «Смоленская областная филармония» (концертный зал) – тематическая концертная программа «На Днепровских холмах».

21.55, ЦПКиО «Лопатинский сад» – фейерверк.