Лесопитомник в Смоленске превратили в современный парк

СЕГОДНЯ 22:00 2018-09-19T22:54:35+03:00

В городе появилось еще одно уютное место, где можно заняться спортом или просто отдохнуть.

Изменить размер текста: A A

Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» готов распахнуть свои ворота перед жителями и гостями областного центра: все работы на объекте завершены, осталось лишь провести процедуру согласования со стороны всех уполномоченных на то структур и организаций.

Напомним, в ноябре 2017 года в ходе заседания комиссии по инвестполитике при администрации Смоленской области был определен инвестор по реализации проекта строительства парка, им стал АО «Ваш Дом». Условиями соглашения определены временные рамки – за 18 месяцев в лесопитомнике должен быть обустроен парк. На одном из рабочих совещаний губернатор Алексей Островский обратил внимание на четкое выполнение сроков строительства, «а там, где возможно, и с опережением», предпочтения и замечания горожан, а также исторически сложившийся ландшафт: «Нужно на 100% это соблюдать, чтобы не было уничтожено ни одно дерево, ни один куст, ни одно зеленое насаждение. Это моя принципиальная позиция».

В декабре началось проектирование парка. Согласно плану, зону отдыха разделили на две условные части – зону повышенного благоустройства, где располагается фонтан, детские игровые и спортивные площадки, и территорию тихого времяпрепровождения, оборудованную местами для отдыха и семейных прогулок. В феврале инвестор получил разрешение на строительство. В конце апреля начались работы. Несмотря на указанные временные рамки, парк удалось возвести за нереально короткий срок – в четыре раза быстрее – за 4,5 месяца!

На минувшей неделе генеральный директор АО «Ваш дом» Максим Степанов провел выездной брифинг, на котором рассказал о проделанной работе, проблемах, с которыми они столкнулись при строительстве, а также показал, чем жители и гости областного центра могут заняться в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща», который уже готов принять гостей.

Парк готов!

ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«Сегодня одна из наших задач – раскрыть ворота, – сказал Максим Степанов, приглашая журналистов и представителей общественности на территорию парка. – Объект готов принять отдыхающих, и вы сами это можете увидеть. Проверка департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области показала, что он соответствует проектной документации, и сейчас готовятся документы об окончании строительства. После их получения необходимый пакет будет передан в мэрию Смоленска для получения разрешения на ввод парка в эксплуатацию. А далее он будет передан на баланс города».

Максим Степанов объяснил, почему парк не удалось открыть 1 сентября: планам не удалось осуществиться из-за проблем с одним из поставщиков.

«15 августа, когда наш плавучий экскаватор чистил водоем и вкручивал винтовые сваи в его дно, мне позвонил поставщик из Чебоксар и сказал, что поставка моста будет не раньше 1 сентября. После этого началось самое сложное: у нас были на руках все чертежи, все специалисты по монтажу, но самих конструкций не было. И нас очень выручил наш постоянный поставщик металлоформ из Великих Лук. Он взялся за работу, открыв третью смену, и уже через пять дней пришли первые пролеты моста, а в 20-х числах августа мы начали его монтаж. Собственно, эта задержка и вылилась в эти двенадцать дней», – рассказал Степанов.

Экологично, просто и со вкусом

ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Главный вход в парк запланирован со стороны проспекта Строителей. И это очень удобно, поскольку именно с этой стороны есть удобная парковка на 120 машиноместо и остановка общественного транспорта. Возле главного входа – фонтан, уникальное, по словам Максима Степанова, сооружение. Его чаша облицована цельным куском балтийского гранита, а оборудование изготовлено из Лесопитомник превратили в современный паркнержавеющей стали, что должно обеспечить его долгий срок службы.

Вокруг чаши – лавочки, с которых открывается прекрасный вид на сцену, где в дальнейшем намерены проводить культурные мероприятия. На созданной вокруг нее площадке смогут разместиться около двух тысяч человек.

По всей территории парка высажен краснолистный клен, липы и каштаны, а на озеленение ушло более тонны семян.

«Мы срубили только три больных дерева, хотя здесь их больше, но мы держим слово. В дальнейшем хорошо бы заменить старые тополя на молодые ценные породы», – заметил Максим Степанов.

Вечером в парке будет светло и уютно: «Соловьиную рощу» подсвечивают около двух сотен светодиодных фонарей. А за порядком будут следить около 40 камер видеонаблюдения. Стоит отметить, что на территории парка не видно проводов – все они проложены под землей.

«Накануне 1 сентября здесь был с визитом Алексей Владимирович Островский, дана гарантия пять лет на все выполненные работы, и мы это задокументируем. На материалы есть гарантии от поставщика, на работы – АО «Ваш дом», – отметил Максим Степанов.

Место настоящего будущего

ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Парк построен таким образом, что здесь найдет занятие по душе каждый отдыхающий. Для детей построена современная детская площадка, где можно показаться с тарзанки, на качелях, горках… Для молодежи – площадка для воркаунта, современная баскетбольная площадка с резиновым покрытием и две - для игры в пляжный футбол и волейбол. Вход на них будет бесплатным и доступным 24 часа в сутки.

Территория парка выложена брусчаткой. Дорожки, проложенные вокруг пруда, ведут к главной «изюменке» этого места – белоснежному мосту, с которого открывается прекрасный вид на чистый водоем. Теперь берега пруда больше не будут размываться водой, ведь его берега укрепили лиственницей.

Также на территории парка появились два современных туалета, удобных для всех групп населения. А любителям тихого отдыха подарили уютные места для отдыха, владельцам животных – огороженную площадку для выгула собак. Последняя разместилась на участке в полгектара со стороны микрорайона Соловьиная роща.

«Мы здесь все предусмотрели и сделали это место полезным для всех категорий людей. Я верю, что найдутся альтруисты, которые возьмут шефство над парком и не дадут его разрушить. Ведь помимо средств и труда мы вложили сюда душу. В такой короткий срок иначе подобный объект не возводится», – обратил внимание Максим Степанов.

Прямая речь

Пенсионер Алла Бодренкова: «По сравнению с тем, что здесь было, – это небо и земля. Раньше, когда шли дожди, в парк невозможно было пройти, а сейчас такие дорожки и вся вода уходит… Здесь необыкновенно красиво: лучше, чем в московском Зарядье. С нетерпением ждем его открытия».

Первый заместитель председателя совета СОО «Всероссийское добровольное пожарное общество», член Общественной палаты Смоленской области Егор Подобет:

«Впечатления от парка самые положительные, все очень здорово сделано: добротно и надолго, использованы качественные материалы. Но есть определенные опасения, потому что жизнь показывает, что не все люди ценят то, что создано с большим трудом. А так парк замечательный и безопасный: здесь есть где погулять всем поколениям смолян. Хотелось бы, чтобы такие места были в каждом районе города, и, может быть, это станет неким «пилотным проектом» для городских властей, в том числе по созданию благоприятной городской среды.

У нас есть замечательные места в разных районах города, тот же Реадовский парк, который можно было бы привести в такое же состояние. Мы все понимаем, что такого рода парки востребованы жителями областного центра».

Председатель СОО «Всероссийское общество инвалидов» Геннадий Печкарев: «Такие объекты нужны Смоленску. Парк полезен и доступен для всех категорий смолян: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, подростков, мам с колясками. Со временем здесь будет еще лучше, но мы должны этот объект сохранить и бережно к нему относиться».