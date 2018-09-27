2018-09-27T07:07:42+03:00
Общество

«Энергетик» для Озерного

В поселке под Духовщиной появился современный многофункциональный Центр культуры.
Поделиться:
В современном Центре можно будет заняться творчеством, музыкой и спортом как детям, так и взрослым.В современном Центре можно будет заняться творчеством, музыкой и спортом как детям, так и взрослым.
Изменить размер текста:

Губернатор Алексей Островский побывал в Духовщинском районе, где принял участие в церемонии открытия Центра культурного развития «Энергетик». Торжество состоялось в день 75-летия освобождения Духовщинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Центр притяжения

Строительство «Энергетика» в поселке Озерном площадью 1,4 тысячи квадратных метров началось в июле 2016 года. Сегодня в современном многофункциональном здании созданы великолепные условия для занятий хореографией, художественным и декоративно-прикладным творчеством, музыкой как для детей, так и для взрослых. Здесь же в ближайшее время будет оборудована и тренажерная комната, а в зрительном зале уже сейчас можно проводить концертные программы и фестивали на самом высоком уровне.

«Я очень рад, что все мы и в первую очередь население Озерного дождались открытия этого замечательного Центра культуры, который, безусловно, станет местом притяжения для всех жителей поселка независимо от возраста и увлечений, – обратился со словами приветствия к участникам церемонии губернатор Алексей Островский. – Хочу поблагодарить министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского за принятое им решение и выделение средств на создание такого социально значимого объекта. Искренне желаю, чтобы этот совместный подарок Министерства культуры и областной администрации стал бы горячо любимым всеми жителями, дети имели возможность развивать свои творческие способности в различных кружках, а взрослые могли найти себе дела по интересам».

Подчеркнув, что открытие Центра состоялось в святой для духовщинской земли день 75-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков, глава региона передал сердечные поздравления с праздником всем жителям района и прежде всего ветеранам Великой Отечественной войны.

«Благодарю вас, Алексей Владимирович (Островский), вашу команду, руководство администраций района, поселка и всех тех, благодаря кому сегодняшнее событие стало возможным. Это наша общая победа! Теперь жителям поселка Озерного будут предоставляться качественные услуги, они смогут проводить свой досуг и заниматься творчеством в достойных условиях», – отметила заместитель директора департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Ольга Синенко.

Также Ольга Синенко сообщила, что развитие культуры малых городов и поселков сегодня находится в центре внимания министерства. Именно для таких населенных пунктов разработан и реализуется целый ряд мер государственной поддержки, направленных на строительство и оснащение учреждений культуры. «Очень отрадно, что создаются такие учреждения и в Смоленской области – в регионе с богатейшим историческим и культурным наследием, на земле, которая связана с великими именами, героическими событиями и подвигами, память о которых бережно хранят смоляне», – подчеркнула представитель Минкульта.

На строительство «Энергетика» было направлено 102 млн рублей из областного и федерального бюджетов, причем региональное финансирование превысило 52 млн рублей. Кроме того, федеральный центр выделил еще 4,5 млн рублей на оснащение зрительного зала удобными креслами, световым, музыкальным оборудованием, а помещения для занятий хореографией – зеркалами. При этом, как рассказала губернатору глава Озерненского городского поселения Оксана Тихонова, свой вклад в обустройство Центра внесли и местные предприниматели, приобретя удобную мебель для фойе.

Гордость поселка

Чтобы лично оценить условия, созданные в новом учреждении культуры, Алексей Островский посетил залы и классы для творческих занятий, пообщался с ребятами, которые уже занимаются в студиях кукольного театра, хорового пения, спортивной секции.

Особая гордость Центра – кинозал. По словам главы муниципального образования «Духовщинский район» Бориса Петифорова, благодаря помощи главы региона администрация муниципалитета получила около 5 млн рублей от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, что позволило приобрести современное оборудование для демонстрации фильмов в формате 3D.

«Борис Викторович (Петифоров), молодцы, что проявили настойчивость и добились результата, – заметил Алексей Островский, обращаясь к главе муниципалитета. – Это очень важно, так как ранее люди здесь, в поселке, никогда с такими современными технологиями не встречались. Для меня как для руководителя региона отрадно, что при мне эти технологии пришли в Озерный. Теперь жители смогут получать удовольствие от просмотра кинофильмов», – подчеркнул глава региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Смоленске установили городские качели
Отопительный сезон-2018/19 в Смоленске начнется 1 октября
Пропавшая 15-летняя смолянка нашлась
Назван средний возраст населения Смоленской области
В центре Смоленска вечером 28 сентября ограничат движение транспорта
Житель Рославля решил купить велосипед и лишился 27 000 рублей
Общественники впервые проверили психиатрическую больницу в Сычевке
В Смоленске молодой парень выпал из окна 9 этажа
На улице Октябрьской Революции в Смоленске ограничат движение
В Смоленске задержали сутенера
Житель Смоленской области насмерть забил костылем престарелую мать
В Смоленске участниками флешмоба «Звезда» в День города стали около 700 человек
Два миллиона рублей выделят на помощь погорельцам из Монастырщины
Митрополит Исидор поздравил смолян с Днем города и с 75-ой годовщиной его освобождения
В Смоленске продавец магазина пыталась сбыть фальшивку
В Смоленске троллейбус вылетел на тротуар
В Смоленске с благоустройством скверов не укладываются в сроки
Смоленская полиция задержала вора-квартиранта
Смоленские железнодорожники провели в школе открытый урок по безопасности
Педофила, надругавшегося над ребенком в Смоленской области, задержали
В Смоленске произошло ДТП с участием четырех машин
В Смоленской области разыскивают педофила
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Смоленске 24 сентября.