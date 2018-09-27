«Энергетик» для Озерного

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-27T07:07:42+03:00

В современном Центре можно будет заняться творчеством, музыкой и спортом как детям, так и взрослым.

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Губернатор Алексей Островский побывал в Духовщинском районе, где принял участие в церемонии открытия Центра культурного развития «Энергетик». Торжество состоялось в день 75-летия освобождения Духовщинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Центр притяжения

Строительство «Энергетика» в поселке Озерном площадью 1,4 тысячи квадратных метров началось в июле 2016 года. Сегодня в современном многофункциональном здании созданы великолепные условия для занятий хореографией, художественным и декоративно-прикладным творчеством, музыкой как для детей, так и для взрослых. Здесь же в ближайшее время будет оборудована и тренажерная комната, а в зрительном зале уже сейчас можно проводить концертные программы и фестивали на самом высоком уровне.

«Я очень рад, что все мы и в первую очередь население Озерного дождались открытия этого замечательного Центра культуры, который, безусловно, станет местом притяжения для всех жителей поселка независимо от возраста и увлечений, – обратился со словами приветствия к участникам церемонии губернатор Алексей Островский. – Хочу поблагодарить министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского за принятое им решение и выделение средств на создание такого социально значимого объекта. Искренне желаю, чтобы этот совместный подарок Министерства культуры и областной администрации стал бы горячо любимым всеми жителями, дети имели возможность развивать свои творческие способности в различных кружках, а взрослые могли найти себе дела по интересам».

Подчеркнув, что открытие Центра состоялось в святой для духовщинской земли день 75-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков, глава региона передал сердечные поздравления с праздником всем жителям района и прежде всего ветеранам Великой Отечественной войны.

«Благодарю вас, Алексей Владимирович (Островский), вашу команду, руководство администраций района, поселка и всех тех, благодаря кому сегодняшнее событие стало возможным. Это наша общая победа! Теперь жителям поселка Озерного будут предоставляться качественные услуги, они смогут проводить свой досуг и заниматься творчеством в достойных условиях», – отметила заместитель директора департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Ольга Синенко.

Также Ольга Синенко сообщила, что развитие культуры малых городов и поселков сегодня находится в центре внимания министерства. Именно для таких населенных пунктов разработан и реализуется целый ряд мер государственной поддержки, направленных на строительство и оснащение учреждений культуры. «Очень отрадно, что создаются такие учреждения и в Смоленской области – в регионе с богатейшим историческим и культурным наследием, на земле, которая связана с великими именами, героическими событиями и подвигами, память о которых бережно хранят смоляне», – подчеркнула представитель Минкульта.

На строительство «Энергетика» было направлено 102 млн рублей из областного и федерального бюджетов, причем региональное финансирование превысило 52 млн рублей. Кроме того, федеральный центр выделил еще 4,5 млн рублей на оснащение зрительного зала удобными креслами, световым, музыкальным оборудованием, а помещения для занятий хореографией – зеркалами. При этом, как рассказала губернатору глава Озерненского городского поселения Оксана Тихонова, свой вклад в обустройство Центра внесли и местные предприниматели, приобретя удобную мебель для фойе.

Гордость поселка

Чтобы лично оценить условия, созданные в новом учреждении культуры, Алексей Островский посетил залы и классы для творческих занятий, пообщался с ребятами, которые уже занимаются в студиях кукольного театра, хорового пения, спортивной секции.

Особая гордость Центра – кинозал. По словам главы муниципального образования «Духовщинский район» Бориса Петифорова, благодаря помощи главы региона администрация муниципалитета получила около 5 млн рублей от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, что позволило приобрести современное оборудование для демонстрации фильмов в формате 3D.

«Борис Викторович (Петифоров), молодцы, что проявили настойчивость и добились результата, – заметил Алексей Островский, обращаясь к главе муниципалитета. – Это очень важно, так как ранее люди здесь, в поселке, никогда с такими современными технологиями не встречались. Для меня как для руководителя региона отрадно, что при мне эти технологии пришли в Озерный. Теперь жители смогут получать удовольствие от просмотра кинофильмов», – подчеркнул глава региона.