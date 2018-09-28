В Смоленске группа подростков избила сверстника

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-28T13:41:12+03:00

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В Смоленске группа подростков жестоко избила сверстника. Видео избиения распространили в соцсетях.

В частности ролик появился в группе «Черный список. Смоленск» во «ВКонтакте». Со слов автора поста, данный ролик прислали матери избитого парня, а группе его опубликовали в поисках справедливости.

На видео видно, как трое подростков догоняют парня в парке и сначала вместе бьют его лежачего, а затем один из нападавших прыгает избитому на голову и наносит еще более 10 ударов ногами по голове со всей силы, параллельно нанося удары и по телу.

Родственники отмечают, что самого агрессивного из нападавших даже отводили в полицию, но его отпустили. Подросткам по 15 лет.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту избиения.

- Из органов внутренних дел будут истребованы материалы по факту причинения телесных повреждений подростку. Также будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, изучатся обстоятельства проживания и обучения подростков, - пояснили в СУ СК РФ по Смоленской области.

Как отмечают в ведомстве, родителей пострадавшего парня пригласят на личный прием к и.о. руководителя следственного управления СКР по области.