2018-10-04T10:30:01+03:00
Общество

ЕГЭ на «отлично»: сервис онлайн-подготовки к экзаменам для смоленских школьников

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Запущена онлайн-школа Smart University, первым направлением которой стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку.Запущена онлайн-школа Smart University, первым направлением которой стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку.
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Озадачиваться вопросами подготовки к ЕГЭ старшеклассник и его родители начинают заранее. В последнее время все чаще подготовка выпускника осуществляется через интернет. И дело не только в том, что репетиторы уже давно ведут онлайн-уроки. Регулярно стали появляться новые сервисы, программы и приложения, задача которых помочь школьнику при подготовке к экзамену.

Так, недавно, компания МТС объявила о запуске образовательной платформы для дистанционного образования - онлайн-школы Smart University. Первым направлением школы стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку.

Что за платформа такая?

За сложным термином «дистанционная платформа для онлайн-образования» стоит очень удобный сервис для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого государственного экзамена и соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Образовательная платформа создана сотрудниками МТС. Для 1,4 миллиона старшеклассников онлайн-школа Smart University – готовый алгоритм для подготовки к успешной сдаче экзаменов.

Кому подойдет online-обучение в Smart University?

Всем старшеклассникам, которым для поступления в выбранный ВУЗ необходим английский язык. Причем, набор специальностей очень большой. Начиная от филологических и исторических факультетов, заканчивая факультетами экономики и государственного управления. Платформа полностью ориентирована на ученика, и работает по персональной программе, которая разрабатывается индивидуально (one-to-one). Специальный алгоритм учтет уровень знаний ученика, согласует доступное время занятий и балл, который необходимо получить на экзамене.

Как проходят занятия?

Если при выборе репетитора для школьника родителей неизменно терзают сомнения в компетенции педагога, то в онлайн-школе места для сомнений не остается. Урок английского проводится с профессиональным учителем с помощью видеосвязи через приложение или сайт сервиса. Для закрепления материала и выполнения заданий подготовлен интерактивный учебник, что снимает необходимость покупки каких-то дополнительных образовательных материалов. Программа подготовки к ЕГЭ по английскому очень обширная и включает в себя 2,2 тысячи упражнений и 17,5 часов аудиозаписей. Аудиоуроки записаны носителями языка из Великобритании, США и Канады. Курс позволяет проходить промежуточные тесты и контролировать прогресс своего обучения с помощью встроенной системы статистики. В том числе, проверить успехи ребенка могут и родители.

Сколько стоит?

В среднем стоимость одного занятия (академический час) по английскому языку в Смоленске примерно 500-600 рублей. Стоимость урока в онлайн-школе МТС – от 448,5 рублей, в зависимости от количества занятий. Первое занятие предоставляется бесплатно. Оплата обучения в онлайн-школе МТС происходит стандартно: через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении. Школа запущена в рамках Корпоративного университета МТС и имеет соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг. Кроме того, за обучение в Smart University родители школьника могут получить социальный налоговый вычет.

Что дальше?

До конца 2018 года в рамках Smart University МТС планирует открыть курсы по подготовке к ЕГЭ по математике. В 2019 году компания также намерена внедрить в платформу курсы по подготовке к экзаменам по другим точным наукам и русскому языку, а также к ОГЭ по английскому языку. Кроме того, в рамках сервиса планируется запустить курсы по подготовке к стандартизированным международным тестам (IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.).

А где работает школа?

Онлайн-обучение доступно 24 часа 7 дней в неделю. Для занятий нужен смартфон, планшет или ПК, а также доступ в интернет. Ребенок может проходить курс дома или продолжить занятия в школе, в перерыве между уроками. В последнем случае стабильная скорость мобильного интернета играет большую роль. Учитывая эти потребности школьников, компания МТС в рамках развития сетей «четвертого» поколения в Смоленской области, отдельное внимание уделила именно образовательным учреждениям: школам, ССУЗам и ВУЗам. Оператор обеспечил высокую и стабильную скорость мобильного интернета на территории всех школ и других учебных заведений городов Смоленск, Вязьма и Рославль.

*Сейчас сервис Smart University функционирует в beta-версии и доступен в web-интерфейсе, а также на устройствах с iOS, в ближайшее время станет доступен и для пользователей Android.

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